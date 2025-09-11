లంచ్బాక్స్ రెసిపీ "వేడి వేడి పులావ్" - పాత పద్ధతిలో కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!
కమ్మని పులావ్ - దాల్ముడితో డిఫరెంట్ గా చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 3:45 PM IST
LUNCH BOX RECIPE PULAV : లంచ్ బాక్స్ లోకి కమ్మగా ఏదైనా తినాలంటే పులావ్ గుర్తొస్తుంది. కానీ, ఎపుడూ వెజ్ పులావ్ ఏం బాగుంటుంది అని అంతగా ఇష్టపడరు. అయితే, ఎప్పటిలా కాకుండా ఓ సారిలా దాల్ముడి పులావ్ ట్రై చేయండి. వేడి వేడిగా ఈ పులావ్ తింటుంటే ఎంతోటేస్టీగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- దాల్ముడి మిక్చర్ - 50 గ్రాములు
- బాస్మతి బియ్యం - 1.5 కప్పు
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - 1
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- లవంగాలు - 4
- రాతిపువ్వు - కొద్దిగా
- అనాసపువ్వు - 1
- యాలకులు - 3
- ఉల్లిపాయ - అర కప్పు
- షాజీరా - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి - 1.25 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 1.5 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- టమోటా తరుగు - 1
- పెరుగు - 300గ్రాములు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా దాల్ముడి మిక్చర్ శుభ్రం చేసుకుని గంటన్నర పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1.5 కప్పుల బాస్మతి బియ్యం లేదా మామూలు బియ్యం పావు గంట మొత్తంగా 2 గంటల తర్వాత వంటకం ప్రారంభించాలి.
- కుక్కర్లో 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేడి చేసి దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, జీలకర్ర, షాజీరా, లవంగాలు, రాతిపువ్వు, అనాసపువ్వు, యాలకులు వేసి వేయించాలి. ఆతర్వాత అర కప్పు ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి వేసుకుని అందులోనే పచ్చి మిర్చి చీలికలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- ఇపుడు 1.25 టేబుల్ స్పూన్ల తాజా అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేయిస్తూ కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకోవాలి. కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, పసుపు, టమోటా తరుగు వేసి టమోటాలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించాలి. టమోటాలు మగ్గడానికి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుుకని కలిపి ఉడికిస్తే చాలు. ఆ తర్వాత 300గ్రాముల పెరుగు చిలక్కొట్టి వేసుకుని కలపాలి.
- నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత నానబెట్టుకున్న దాల్ వేసి మరో మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేసుకుని నీళ్లు పోయకుండా కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు చల్లి 3 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టి 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు. మూత అలాగే ఉంచి 10 నిమిషాల తర్వాత తీసుకుంటే పులావ్ వేడి వేడిగా ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
