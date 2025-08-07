Essay Contest 2025

పెసరపప్పుతో ఘుమఘుమలాడే "పులగం" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ప్రసాదంగా పర్ఫెక్ట్​! - PULAGAM RECIPE IN RAYALASEEMA STYLE

రాయలసీమ స్టైల్​లో నోరూరించే పులగం - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Pulagam Recipe in Rayalaseema Style
Pulagam Recipe in Rayalaseema Style (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read

Pulagam Recipe in Rayalaseema Style : ​​మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో రోజూ తినే రెసిపీలు బోరింగ్​గా అనిపించినప్పుడు చాలా మంది అప్పుడప్పుడు కిచిడీని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. బియ్యం, పెసరపప్పుతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే, పెసరపప్పుతో కిచిడీ మాత్రమే కాకుండా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రాయలసీమ స్పెషల్ "పులగం". నెయ్యి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడుతూ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఈ రెసిపీని శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం, ఇతర పూజల సందర్భంలో ప్రసాదంగానూ సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pulagam Recipe in Rayalaseema Style
Biyyam (Getty Images)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • రెండు కప్పులు - బియ్యం
  • కప్పు - పెసరపప్పు
  • తగినంత - నెయ్యి
  • మూడ్నాలుగు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • ఒక చెంచా - మిరియాలు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తరుగు
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • బాదం - కొన్ని

Pulagam Recipe in Rayalaseema Style
Pesarapappu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ప్రసాదం తయారీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యం, పెసరపప్పుని కలిపి తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • బియ్యం మిశ్రమం నానేలోపు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి పోసుకొని జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు వేసి చక్కగా వేయించుకొని పక్కనుంచాలి.
Pulagam Recipe in Rayalaseema Style
Ghee (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పులగం తయారీకి స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే ఒక గిన్నెను పెట్టుకొని తగినంత నెయ్యి వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
  • అది కరిగి వేడయ్యాక అందులో జీలకర్ర, మిరియాలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగాక చివర్లో ఇంగువ, పసుపు యాడ్ చేసుకొని కలిపి ఆపై ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యం పెసరపప్పు మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి.

Pulagam Recipe in Rayalaseema Style
Pulagam Recipe (ETV Abhiruchi)
  • ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెసరపప్పు బియ్యం మిశ్రమం నెయ్యిలో చక్కగా వేగేలా కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమం ఉడకడానికి ఆరు కప్పుల నీళ్లు(తగినన్ని) పోసుకొని కలిపి మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఇందుకోసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
Pulagam Recipe in Rayalaseema Style
Pulagam Recipe (ETV Abhiruchi)
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వెంటనే మూత తీయకుండా కాసేపు అలాగే ఉంచాలి.
  • ఒకట్రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అందులో ముందుగా వేయించుకున్న జీడిపప్పు, బాదం పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రాయలసీమ స్టైల్​లో నెయ్యి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "పులగం" రెడీ అయిపోతుంది!
Pulagam Recipe in Rayalaseema Style
Pulagam Recipe (ETV Abhiruchi)

