Pulagam Recipe in Rayalaseema Style : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో రోజూ తినే రెసిపీలు బోరింగ్గా అనిపించినప్పుడు చాలా మంది అప్పుడప్పుడు కిచిడీని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. బియ్యం, పెసరపప్పుతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే, పెసరపప్పుతో కిచిడీ మాత్రమే కాకుండా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రాయలసీమ స్పెషల్ "పులగం". నెయ్యి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడుతూ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఈ రెసిపీని శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం, ఇతర పూజల సందర్భంలో ప్రసాదంగానూ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- రెండు కప్పులు - బియ్యం
- కప్పు - పెసరపప్పు
- తగినంత - నెయ్యి
- మూడ్నాలుగు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- ఒక చెంచా - మిరియాలు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తరుగు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - పావు చెంచా
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- బాదం - కొన్ని
రక్షా బంధన్ స్పెషల్ : గోధుమపిండితో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్వీట్" - ఎంతో టేస్టీగా, ఈజీగా!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ప్రసాదం తయారీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యం, పెసరపప్పుని కలిపి తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- బియ్యం మిశ్రమం నానేలోపు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి పోసుకొని జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు వేసి చక్కగా వేయించుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పులగం తయారీకి స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే ఒక గిన్నెను పెట్టుకొని తగినంత నెయ్యి వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
- అది కరిగి వేడయ్యాక అందులో జీలకర్ర, మిరియాలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవన్నీ చక్కగా వేగాక చివర్లో ఇంగువ, పసుపు యాడ్ చేసుకొని కలిపి ఆపై ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యం పెసరపప్పు మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
రుచికరమైన "దద్దోజనం" - ఈ కొలతలతో చేస్తే పులుపు లేకుండా, గుడిలో ప్రసాదంలా ఉంటుంది!
- ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెసరపప్పు బియ్యం మిశ్రమం నెయ్యిలో చక్కగా వేగేలా కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమం ఉడకడానికి ఆరు కప్పుల నీళ్లు(తగినన్ని) పోసుకొని కలిపి మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఇందుకోసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వెంటనే మూత తీయకుండా కాసేపు అలాగే ఉంచాలి.
- ఒకట్రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అందులో ముందుగా వేయించుకున్న జీడిపప్పు, బాదం పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, రాయలసీమ స్టైల్లో నెయ్యి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "పులగం" రెడీ అయిపోతుంది!
రక్షా బంధన్ స్పెషల్ "మోతీచూర్ లడ్డూలు" - పక్కా కొలతలతో స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ - పావుగంటలో రెడీ!