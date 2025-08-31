Pudina Tomato Pachadi Recipe : నార్మల్గా పుదీనాను మంచి ఫ్లేవర్ కోసం నాన్వెజ్ కర్రీలు, బిర్యానీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వాడుతుంటాం. అలాగే, కొందరు వివిధ కర్రీలలో కొత్తిమీర తరుగుతో పాటు కాస్త పుదీనాను వేస్తుంటారు. ఇలా సైడ్ క్యారెక్టర్గా మాత్రమే కాకుండా మెజార్టీ పీపుల్ అప్పుడప్పుడు పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ట్రై చేయండి. టమాటా కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ చట్నీ టేస్ట్ వహ్వా అనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకీ భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్లో మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, సూపర్ ఫ్లేవర్తో ఘుమాయించే ఈ నోరూరించే పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుదీనా ఆకులు - నాలుగు కప్పులు
- పల్లీలు - ఐదారు టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 20(తగినన్ని)
- టమాటాలు - నాలుగు
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా పుదీనాను తీసుకొని నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో ఆకులను తుంచుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో పల్లీలను వేసి బాగా వేయించాలి. అవి మంచిగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత పల్లీలు ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి కాసేపు కలుపుతూ వేయించి ఆపై మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా ఆకులు, చింతపండు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇక్కడ పుదీనా, టమాటా ముక్కలు మరీ మెత్తగా ఉడకాల్సిన పని లేదు. 80% వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమంలో చల్లారిన పుదీనా టమాటా మిశ్రమం జత చేసి రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని అందులోకి తాలింపుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- మినపప్పు - ఒకటీస్పూన్
- శనగపప్పు - రెండుటీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఇందుకోసం స్టవ్పై చిన్న కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యక ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగి చిటపటమంటున్నప్పుడు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. పోపు బాగా వేగిన తర్వాత పసుపు వేసి వేయించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై తాలింపులో అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "పుదీనా టమాటా పచ్చడి" మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఇక్కడ పచ్చడిని తక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకునే వారు ఇదే ఇంగ్రీడియంట్స్ని కాస్త పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
