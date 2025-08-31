ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "పుదీనా టమాటా పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చి స్పెషల్ - రైస్, టిఫెన్లకు చక్కటి జోడి! - PUDINA TOMATO PACHADI RECIPE

అందరూ మెచ్చే సూపర్ చట్నీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

Pudina Tomato Pachadi Recipe
Pudina Tomato Pachadi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read

Pudina Tomato Pachadi Recipe : నార్మల్​గా పుదీనాను మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం నాన్​వెజ్ కర్రీలు, బిర్యానీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వాడుతుంటాం. అలాగే, కొందరు వివిధ కర్రీలలో కొత్తిమీర తరుగుతో పాటు కాస్త పుదీనాను వేస్తుంటారు. ఇలా సైడ్ క్యారెక్టర్​గా మాత్రమే కాకుండా మెజార్టీ పీపుల్ అప్పుడప్పుడు పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ట్రై చేయండి. టమాటా కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ చట్నీ టేస్ట్ వహ్వా అనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకీ భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, సూపర్ ఫ్లేవర్​తో ఘుమాయించే ఈ నోరూరించే పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pudina Tomato Pachadi Recipe
పుదీనా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుదీనా ఆకులు - నాలుగు కప్పులు
  • పల్లీలు - ఐదారు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 20(తగినన్ని)
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్

అన్నం వార్చిన గంజితో సూపర్ టేస్టీ "అట్లు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు!

Pudina Tomato Pachadi Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా పుదీనాను తీసుకొని నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో ఆకులను తుంచుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో పల్లీలను వేసి బాగా వేయించాలి. అవి మంచిగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత పల్లీలు ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Pudina Tomato Pachadi Recipe
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం అదే కడాయిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి కాసేపు కలుపుతూ వేయించి ఆపై మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా ఆకులు, చింతపండు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇక్కడ పుదీనా, టమాటా ముక్కలు మరీ మెత్తగా ఉడకాల్సిన పని లేదు. 80% వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి.

నల్గొండ స్టైల్​లో కమ్మని "ఉలవ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ కడుపునిండా భోంచేస్తారు!

Pudina Tomato Pachadi Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమంలో చల్లారిన పుదీనా టమాటా మిశ్రమం జత చేసి రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని అందులోకి తాలింపుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Pudina Tomato Pachadi Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • మినపప్పు - ఒకటీస్పూన్
  • శనగపప్పు - రెండుటీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
Pudina Tomato Pachadi Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్​పై చిన్న కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యక ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగి చిటపటమంటున్నప్పుడు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. పోపు బాగా వేగిన తర్వాత పసుపు వేసి వేయించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై తాలింపులో అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "పుదీనా టమాటా పచ్చడి" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఇక్కడ పచ్చడిని తక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకునే వారు ఇదే ఇంగ్రీడియంట్స్​ని కాస్త పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా రసం" - ఇలా చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం రుచికి ఫిదా!

Pudina Tomato Pachadi Recipe : నార్మల్​గా పుదీనాను మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం నాన్​వెజ్ కర్రీలు, బిర్యానీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వాడుతుంటాం. అలాగే, కొందరు వివిధ కర్రీలలో కొత్తిమీర తరుగుతో పాటు కాస్త పుదీనాను వేస్తుంటారు. ఇలా సైడ్ క్యారెక్టర్​గా మాత్రమే కాకుండా మెజార్టీ పీపుల్ అప్పుడప్పుడు పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ట్రై చేయండి. టమాటా కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ చట్నీ టేస్ట్ వహ్వా అనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకీ భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, సూపర్ ఫ్లేవర్​తో ఘుమాయించే ఈ నోరూరించే పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pudina Tomato Pachadi Recipe
పుదీనా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుదీనా ఆకులు - నాలుగు కప్పులు
  • పల్లీలు - ఐదారు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 20(తగినన్ని)
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్

అన్నం వార్చిన గంజితో సూపర్ టేస్టీ "అట్లు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు!

Pudina Tomato Pachadi Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా పుదీనాను తీసుకొని నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో ఆకులను తుంచుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో పల్లీలను వేసి బాగా వేయించాలి. అవి మంచిగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత పల్లీలు ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Pudina Tomato Pachadi Recipe
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం అదే కడాయిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి కాసేపు కలుపుతూ వేయించి ఆపై మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా ఆకులు, చింతపండు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇక్కడ పుదీనా, టమాటా ముక్కలు మరీ మెత్తగా ఉడకాల్సిన పని లేదు. 80% వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి.

నల్గొండ స్టైల్​లో కమ్మని "ఉలవ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ కడుపునిండా భోంచేస్తారు!

Pudina Tomato Pachadi Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమంలో చల్లారిన పుదీనా టమాటా మిశ్రమం జత చేసి రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని అందులోకి తాలింపుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Pudina Tomato Pachadi Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • మినపప్పు - ఒకటీస్పూన్
  • శనగపప్పు - రెండుటీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
Pudina Tomato Pachadi Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్​పై చిన్న కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యక ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగి చిటపటమంటున్నప్పుడు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. పోపు బాగా వేగిన తర్వాత పసుపు వేసి వేయించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై తాలింపులో అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "పుదీనా టమాటా పచ్చడి" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఇక్కడ పచ్చడిని తక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకునే వారు ఇదే ఇంగ్రీడియంట్స్​ని కాస్త పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా రసం" - ఇలా చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం రుచికి ఫిదా!

For All Latest Updates

TAGGED:

PUDINA PACHADI RECIPETOMATO PACHADIPUDINA TOMATO PACHADI PREPARATIONపుదీనా టమాటాతో కమ్మని పచ్చడిPUDINA TOMATO PACHADI RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.