"గ్రీన్ సేమియా ఉప్మా" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ!
పుదీనా, సేమియా కాంబో సూపర్ 'టిఫెన్' - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : September 17, 2025 at 12:41 PM IST
Pudina Semiya Upma Recipe : నార్మల్గా మనందరం పుదీనాను బిర్యానీ, నాన్వెజ్ వంటకాలు, ఇతర కర్రీలలో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం వేస్తుంటాం. లేదంటే, పుదీనాతో చాలా మంది ఎక్కువగా పచ్చడిని చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు పుదీనాతో టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే, కమ్మని "పుదీనా సేమియా ఉప్మా". నార్మల్గా తరుచూ చేసుకునే సేమియా ఉప్మా కంటే కూడా ఇది మంచి ఫ్లేవర్తో భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పుదీనా నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు, ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సేమియా ఉప్మా ముద్దలా రాకుండా పొడిపొడిగానూ వస్తుంది! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ గ్రీన్ సేమియా ఉప్మాను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - ఒక పెద్ద కప్పు
- నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- మినపప్పు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
పుదీనా పేస్ట్ కోసం :
- పుదీనా - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - రెండు చెంచాలు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
పిల్లలకు నచ్చే "పల్లీ రైస్" - ప్రతి మెతుకూ ఇష్టంగా తింటారు - లంచ్బాక్స్కు పర్ఫెక్ట్!
తయారీ విధానం :
- నోటికి కమ్మగా ఉండే పుదీనా సేమియా ఉప్మా తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సేమియా, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అలాగని, మరీ మెత్తగా కాకుండా 70% ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఉప్మా చేసేటప్పుడు మరికాస్త ఉడుకుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- సేమియా ఉడికిన తర్వాత వెంటనే వేడి వాటర్ వంపేసి చల్లని నీళ్లు పోసి కాస్త చల్లానివ్వాలి. ఆపై ఆ నీటిని కూడా వడకట్టేసి జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు తాజా పుదీనాను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను కప్పు పరిమాణంలో తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఉప్మా తయారీకి పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, సన్నని అల్లం తరుగు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనాను జత చేసి కొద్దిసేపు కలుపుతూ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆపై కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం బాగా మగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి.
- పుదీనా మిశ్రమం బాగా మగ్గిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉప్మా తయారీకి స్టవ్ మీద పుదీనా మిశ్రమం వేయించుకున్న పాన్నే పెట్టుకుని మూడ్నాలుగు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, పసుపు వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి. అవి వేగిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న సేమియాను జత చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పుదీనా పేస్ట్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కాసేపు కలుపుతూ ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "గ్రీన్ సేమియా ఉప్మా" రెడీ అవుతుంది!
కరకరలాడే "మొక్కజొన్న సర్వపిండి" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
పిల్లలకు "ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్" దుకాణంలో కొనకండి - ఇడ్లీలతో చేస్తే కరకరలాడుతాయి!