author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 12:41 PM IST

3 Min Read
Pudina Semiya Upma Recipe : నార్మల్​గా మనందరం పుదీనాను బిర్యానీ, నాన్​వెజ్ వంటకాలు, ఇతర కర్రీలలో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం వేస్తుంటాం. లేదంటే, పుదీనాతో చాలా మంది ఎక్కువగా పచ్చడిని చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు పుదీనాతో టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే, కమ్మని "పుదీనా సేమియా ఉప్మా". నార్మల్​గా తరుచూ చేసుకునే సేమియా ఉప్మా కంటే కూడా ఇది మంచి ఫ్లేవర్​తో భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పుదీనా నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు, ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సేమియా ఉప్మా ముద్దలా రాకుండా పొడిపొడిగానూ వస్తుంది! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ గ్రీన్ సేమియా ఉప్మాను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పుదీనా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - ఒక పెద్ద కప్పు
  • నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • మినపప్పు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పసుపు - చిటికెడు
ఉడికించిన సేమియా (ETV Abhiruchi)

పుదీనా పేస్ట్ కోసం :

  • పుదీనా - ఒక కప్పు
  • ఆయిల్ - రెండు చెంచాలు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

వెల్లుల్లి పాయలు (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • నోటికి కమ్మగా ఉండే పుదీనా సేమియా ఉప్మా తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సేమియా, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • అలాగని, మరీ మెత్తగా కాకుండా 70% ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఉప్మా చేసేటప్పుడు మరికాస్త ఉడుకుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • సేమియా ఉడికిన తర్వాత వెంటనే వేడి వాటర్ వంపేసి చల్లని నీళ్లు పోసి కాస్త చల్లానివ్వాలి. ఆపై ఆ నీటిని కూడా వడకట్టేసి జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు తాజా పుదీనాను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను కప్పు పరిమాణంలో తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
అల్లం (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఉప్మా తయారీకి పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, సన్నని అల్లం తరుగు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనాను జత చేసి కొద్దిసేపు కలుపుతూ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆపై కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం బాగా మగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • పుదీనా మిశ్రమం బాగా మగ్గిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి.
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)
  • ఇప్పుడు ఉప్మా తయారీకి స్టవ్ మీద పుదీనా మిశ్రమం వేయించుకున్న పాన్​నే పెట్టుకుని మూడ్నాలుగు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, పసుపు వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి. అవి వేగిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న సేమియాను జత చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పుదీనా పేస్ట్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కాసేపు కలుపుతూ ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "గ్రీన్ సేమియా ఉప్మా" రెడీ అవుతుంది!

