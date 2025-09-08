అందరికీ నచ్చేసే "పుదీనా రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ ఆప్షన్!
- పుదీనా, టమాటా కాంబోలో కమ్మని "రసం" - ఇంటిల్లిపాదీ జుర్రుకుంటూ తినడం పక్కా!
Published : September 8, 2025 at 5:25 PM IST
Pudina Rasam Recipe in Telugu : పుదీనాను మనందరం నాన్వెజ్ కర్రీలు, బిర్యానీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వాటిల్లో మంచి ఫ్లేవర్ కోసమో, చివర్లో లుక్ కోసమో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. అలాగే, కొంతమంది వివిధ కూరల్లో కొత్తిమీర తరుగుతో పాటు కాస్త పుదీనా వేస్తుంటారు. మరికొందరు పుదీనాతో చట్నీని తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పుదీనాతో వివిధ రెసిపీలలో సైడ్ క్యారెక్టర్గా వేయడం, చట్నీ చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా కమ్మని "రసం" రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్తో భలే రుచిగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ జుర్రుకుంటూ తినడం పక్కా! మరి, ఇంతకీ ఈ ఘుమఘుమలాడే పుదీనా రసం తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుదీనా - ఒక కప్పు
- టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
- కందిపప్పు - పావు కప్పు
- చింతపండు - నిమ్మకాయంత
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర చెంచా
- ఇంగువ - పావు చెంచా
- నెయ్యి - రెండు చెంచాలు
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
తయారీ విధానం :
- కమ్మని పుదీనా రసం తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు వాష్ చేయాలి. ఆపై రసం రెసిపీకి తగిన పరిమాణంలో నీళ్లు పోసుకొని మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- కందిపప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన తాజా పుదీనాను తీసుకుని ఒక కప్పు పరిమాణంలో కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత బాగా నానిన చింతపండు నుంచి అవసరమైన మోతాదులో గుజ్జుని తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికించుకున్న కందిపప్పును కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం బయటకు వెళ్లిపోయాక మూత తీసి పప్పుని వడకట్టి నీళ్లను ఒక గిన్నెలోకి వేరు చేసి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటా ముక్కలను కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని మెత్తగా చిదుముకోవాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న పుదీనా పేస్ట్, చింతపండు పులుసు, సగానికి చీల్చిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి బాగా ఉడికించాలి. ఆ మిశ్రమం బాగా మరిగి తెర్లుతున్నప్పుడు ముందుగా వడకట్టి పెట్టుకున్న పప్పు నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకొని అంతా కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఆలోపు రసంలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- అవి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకొని తాలింపును చక్కగా వేపాలి.
- పోపు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ఇంకో బర్నర్ మీద మరుగుతున్న రసంలో వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "పుదీనా రసం" రెడీ అవుతుంది!
నోరూరించే తమిళనాడు "మెలగు రసం" - తక్కువ పదార్థాలతోనే ఎక్కువ రుచి!