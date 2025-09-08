ETV Bharat / offbeat

అందరికీ నచ్చేసే "పుదీనా రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ ఆప్షన్!

- పుదీనా, టమాటా కాంబోలో కమ్మని "రసం" - ఇంటిల్లిపాదీ జుర్రుకుంటూ తినడం పక్కా!

Pudina Rasam Recipe
Pudina Rasam Recipe (Getty Images)
Pudina Rasam Recipe in Telugu : ​పుదీనాను మనందరం నాన్​​వెజ్ కర్రీలు, బిర్యానీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వాటిల్లో మంచి ఫ్లేవర్​ కోసమో, చివర్లో లుక్ కోసమో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. అలాగే, కొంతమంది వివిధ కూరల్లో కొత్తిమీర తరుగుతో పాటు కాస్త పుదీనా వేస్తుంటారు. మరికొందరు పుదీనాతో చట్నీని తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పుదీనాతో వివిధ రెసిపీలలో సైడ్ క్యారెక్టర్​గా వేయడం, చట్నీ చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా కమ్మని "రసం" రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్​తో భలే రుచిగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ జుర్రుకుంటూ తినడం పక్కా! మరి, ఇంతకీ ఈ ఘుమఘుమలాడే పుదీనా రసం తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pudina Rasam Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుదీనా - ఒక కప్పు
  • టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • చింతపండు - నిమ్మకాయంత
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర చెంచా
  • ఇంగువ - పావు చెంచా
  • నెయ్యి - రెండు చెంచాలు
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు

Pudina Rasam Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కమ్మని పుదీనా రసం తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్​ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు వాష్ చేయాలి. ఆపై రసం రెసిపీకి తగిన పరిమాణంలో నీళ్లు పోసుకొని మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • కందిపప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన తాజా పుదీనాను తీసుకుని ఒక కప్పు పరిమాణంలో కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత బాగా నానిన చింతపండు నుంచి అవసరమైన మోతాదులో గుజ్జుని తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికించుకున్న కందిపప్పును కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం బయటకు వెళ్లిపోయాక మూత తీసి పప్పుని వడకట్టి నీళ్లను ఒక గిన్నెలోకి వేరు చేసి తీసుకోవాలి.
Pudina Rasam Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటా ముక్కలను కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని మెత్తగా చిదుముకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న పుదీనా పేస్ట్, చింతపండు పులుసు, సగానికి చీల్చిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి బాగా ఉడికించాలి. ఆ మిశ్రమం బాగా మరిగి తెర్లుతున్నప్పుడు ముందుగా వడకట్టి పెట్టుకున్న పప్పు నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకొని అంతా కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఆలోపు రసంలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Pudina Rasam Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకొని తాలింపును చక్కగా వేపాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ఇంకో బర్నర్ మీద మరుగుతున్న రసంలో వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "పుదీనా రసం" రెడీ అవుతుంది!
Pudina Rasam Recipe
పుదీనా (Getty Images)

