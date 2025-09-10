నోరూరించే "రొయ్యల పకోడీ" - తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!

ETV Bharat / offbeat

Prawns Pakodi Recipe : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే సీ ఫుడ్ ఐటమ్స్​లో రొయ్యలు ఒకటి. వీటితో రకరకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. రొయ్యల పులుసు, వేపుడు వంటివి ఎక్కువమంది చేసుకునే వాటిల్లో ఉంటాయి. అయితే, రొయ్యలతో కేవలం రుచికరమైన కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా కమ్మగా కరకరలాడే "పకోడీ"ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే అచ్చం బండి మీద రుచితో భలే అద్భుతంగా వస్తుంది. నీచు వాసన లేకుండా నోరూరించే ఈ పకోడీని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అందరూ మెచ్చే ఈ నోరూరించే రొయ్యల పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Prawns Pakodi Recipe
రొయ్యలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రొయ్యలు - అరకేజీ
  • ఎగ్ - ఒకటి
  • మైదా - అర టేబుల్​స్పూన్
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - అర టేబుల్​స్పూన్
  • శనగపిండి - అర టేబుల్​స్పూన్
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
  • మిరియాలు - పావుటీస్పూన్
  • యాలకులు - రెండు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - మూడు
  • గరంమసాలా - పావుటీస్పూన్
  • కారం - ఒక చెంచా(తగినంత)
  • పసుపు - పావుటీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - పావుటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా

Prawns Pakodi Recipe
Egg (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం మరీ లావు, సన్నవి కాకుండా మీడియం సైజ్​లో ఉండే రొయ్యలను తీసుకోవాలి. అప్పుడే అవి చక్కగా వేగుతాయి. తినేటప్పుడు కూడా మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • మసాలా పేస్ట్, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి రొయ్యల మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసిన తర్వాత అది రొయ్యలకు పట్టేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మసాలా పేస్ట్ రొయ్యలకు బాగా పట్టి పకోడీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • రొయ్యల పకోడీని మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. అప్పుడే అది లోపల వరకు చక్కగా వేగి క్రిస్పీగా, కరకరలాడుతూ వస్తుంది.
Prawns Pakodi Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ రొయ్యలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును తొలగించి ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కనుంచాలి. పొట్టు తీసేసిన తర్వాత రొయ్యలు 300 గ్రాములు అవుతాయి.
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన పేస్ట్​ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​లో అల్లం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మిరియాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు, కాస్త నిమ్మరసం, అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Prawns Pakodi Recipe
మసాలాలు (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న ఈ మసాలా పేస్ట్​ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న రొయ్యలలో వేసి అదంతా రొయ్యలకు బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపేటప్పుడు రొయ్యలు చిదిమిపోకుండా నెమ్మదిగా కలపాలి.
  • మసాలా మిశ్రమం రొయ్యలకు పట్టేలా బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి ఒకట్రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఒకట్రెండు గంటల అనంతరం బాగా నానిన రొయ్యల మిశ్రమంలో కోడిగుడ్డుని పగులగొట్టి పోసుకోవాలి. అలాగే, మైదా, కార్న్​ఫ్లోర్, శనగపిండిని యాడ్ చేసుకుని అవన్నీ మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Prawns Pakodi Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమాన్ని ఒక్కొక్కటిగా విడివిడిగా కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా రొయ్యలను విడివిడిగా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఆగి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ ఎర్రగా, క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Prawns Pakodi Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • రొయ్యల మిశ్రమం మొత్తాన్ని వేయించుకున్నాక అదే నూనెలో మూడ్నాలుగు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని వేయించుకున్న రొయ్యల పకోడీలో వేసుకుని ఆనియన్ స్లైసెస్​తో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు. అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్​ రుచితో నోరూరించే "రొయ్యల పకోడీ" రెడీ అవుతుంది!

