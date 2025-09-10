నోరూరించే "రొయ్యల పకోడీ" - తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "ప్రాన్స్ పకోడీ' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : September 10, 2025 at 11:58 AM IST
Prawns Pakodi Recipe : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే సీ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో రొయ్యలు ఒకటి. వీటితో రకరకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. రొయ్యల పులుసు, వేపుడు వంటివి ఎక్కువమంది చేసుకునే వాటిల్లో ఉంటాయి. అయితే, రొయ్యలతో కేవలం రుచికరమైన కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా కమ్మగా కరకరలాడే "పకోడీ"ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే అచ్చం బండి మీద రుచితో భలే అద్భుతంగా వస్తుంది. నీచు వాసన లేకుండా నోరూరించే ఈ పకోడీని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అందరూ మెచ్చే ఈ నోరూరించే రొయ్యల పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నూనె పీల్చకుండా కరకరలాడే "రాగి చిప్స్" - తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలో రెడీ!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రొయ్యలు - అరకేజీ
- ఎగ్ - ఒకటి
- మైదా - అర టేబుల్స్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - అర టేబుల్స్పూన్
- శనగపిండి - అర టేబుల్స్పూన్
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
- మిరియాలు - పావుటీస్పూన్
- యాలకులు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - మూడు
- గరంమసాలా - పావుటీస్పూన్
- కారం - ఒక చెంచా(తగినంత)
- పసుపు - పావుటీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - పావుటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
సగ్గుబియ్యంతో "పునుగులు" - మైదా, సోడా అవసరం లేదు - టమాటా చట్నీతో కిర్రాక్!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం మరీ లావు, సన్నవి కాకుండా మీడియం సైజ్లో ఉండే రొయ్యలను తీసుకోవాలి. అప్పుడే అవి చక్కగా వేగుతాయి. తినేటప్పుడు కూడా మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి.
- మసాలా పేస్ట్, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి రొయ్యల మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసిన తర్వాత అది రొయ్యలకు పట్టేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మసాలా పేస్ట్ రొయ్యలకు బాగా పట్టి పకోడీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- రొయ్యల పకోడీని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. అప్పుడే అది లోపల వరకు చక్కగా వేగి క్రిస్పీగా, కరకరలాడుతూ వస్తుంది.
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ రొయ్యలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును తొలగించి ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కనుంచాలి. పొట్టు తీసేసిన తర్వాత రొయ్యలు 300 గ్రాములు అవుతాయి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన పేస్ట్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్లో అల్లం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మిరియాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు, కాస్త నిమ్మరసం, అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న ఈ మసాలా పేస్ట్ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న రొయ్యలలో వేసి అదంతా రొయ్యలకు బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపేటప్పుడు రొయ్యలు చిదిమిపోకుండా నెమ్మదిగా కలపాలి.
- మసాలా మిశ్రమం రొయ్యలకు పట్టేలా బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి ఒకట్రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఒకట్రెండు గంటల అనంతరం బాగా నానిన రొయ్యల మిశ్రమంలో కోడిగుడ్డుని పగులగొట్టి పోసుకోవాలి. అలాగే, మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, శనగపిండిని యాడ్ చేసుకుని అవన్నీ మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమాన్ని ఒక్కొక్కటిగా విడివిడిగా కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా రొయ్యలను విడివిడిగా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఆగి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ ఎర్రగా, క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- రొయ్యల మిశ్రమం మొత్తాన్ని వేయించుకున్నాక అదే నూనెలో మూడ్నాలుగు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని వేయించుకున్న రొయ్యల పకోడీలో వేసుకుని ఆనియన్ స్లైసెస్తో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు. అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్ రుచితో నోరూరించే "రొయ్యల పకోడీ" రెడీ అవుతుంది!
రాయలసీమ స్పెషల్ "పచ్చిమిర్చి పప్పు" - చింతపండు లేకుండానే పుల్లగా, కారంగా భలే రుచి!