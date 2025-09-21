ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "రొయ్యల కర్రీ" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసనే ఉండదు - ఇష్టంగా లాగించేస్తారు!

ఈ స్టైల్లో రొయ్యల కూర చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Royyala Kura (Getty Images)
Published : September 21, 2025 at 9:33 AM IST

Royyala Kura Making in Telugu : రొయ్యలతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. వీటితో కూరలు లేదా బిర్యానీ చేస్తారు. ఎప్పుడూ కర్రీ చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఈ స్టైల్లో రొయ్యల కూరను ప్రిపేర్ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

రొయ్యలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి రొయ్యలు - అర కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బిర్యానీఆకు - 1
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 5
  • యాలకులు - 2
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • గరంమసాలా పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కస్తూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కేజీ పచ్చి రొయ్యలను తీసుకొని పై పొట్టు తీసేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి బాగా కడగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు వేసి నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలను తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, చిన్న దాల్చినచెక్క, ఐదు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి లైట్​గా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్టు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ సేపెరెట్ అయ్యేంత వరకు ఆనియన్స్ వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఇందులోకి పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి.
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం రెడీగా పెట్టుకున్న రొయ్యలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా వేగనివ్వాలి. ఇందులోకి మూడు టీ స్పూన్ల కారం, రుచి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మరోసారి వీటిన్నింటిని బాగా కలిపి అరకప్పు చింతపండు రసం పోయాలి. ఆ తర్వాత గ్రేవీకి తగట్టుగా నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టాలి. అదేవిధంగా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • రొయ్యలు ఉడికిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి, ఒక టీ స్పూన్ కస్తూరిమెంతి యాడ్ చేయాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి రొయ్యల కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

