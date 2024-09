ETV Bharat / offbeat

పచ్చిరొయ్యల నిల్వ పచ్చడి - ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే - నాలుక నాట్యమాడాల్సిందే! - Prawn Pickle Recipe

By ETV Bharat Features Team

How to Make Prawn Pickle in Telugu : చాలా మంది ఇష్టపడే సీ ఫుడ్ ఐటమ్స్​లో ఒకటి.. రొయ్యలు. వీటితో నిల్వ పచ్చడి పెట్టుకుంటే రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి.. పక్కా ఈ పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మారినేషన్ కోసం :

రొయ్యలు - అర కేజీ(పొట్టు తీసినవి)

పసుపు - అర టీస్పూన్

ఉప్పు - 1 టీస్పూన్

మసాలా పొడి కోసం :