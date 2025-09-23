ETV Bharat / offbeat

"దేవీ నవరాత్రుల స్పెషల్ రెసిపీ" - అమ్మవారికి ఇష్టమైన "కొబ్బరన్నం, అల్లం గారెలు"

నోరూరించే నైవేద్యాలు - ఈజీగా మీ చేతులతో చేసి పెట్టండి!

prasadam_recipes
prasadam_recipes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Prasadam Recipes : దేవీ నవరాత్రులు, దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో అమ్మవారికి రోజూ ప్రత్యేకంగా ప్రసాదాలు తయారు చేసి పెట్టాలి. ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు రోజుకో ప్రసాదం నివేదించాలి. ప్రసాదాల్లో ఎక్కువగా చక్కెర పొంగలి, పులిహోర, దద్ద్యోజనం, గారెలు, కట్టు పొంగలి పెడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ సారి ఇలా ఈజీగా కొబ్బరన్నం, అల్లం గారెలు తయారు చేసి ప్రసాదం పెట్టండి.

"నవరాత్రుల స్పెషల్" అమ్మవారికి రేపటి ప్రసాదం "కొబ్బరి పాయసం" - ఈజీగా ఇలా చేసి పెట్టండి!

prasadam_recipes
prasadam_recipes (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - పావు కేజీ
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిశనగ పప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండు మిర్చి - 5
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • లవంగాలు - 3
  • మిరియాలు - 6
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 15
  • అల్లం తురుము - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చి - 5
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 2 కప్పులు
prasadam_recipes
prasadam_recipes (Getty images)

అల్లం గారెల కోసం :

  • మినపగుండ్లు - 1 కప్పు
  • సోడా ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • 2 పచ్చిమిర్చి - తరుగు
prasadam_recipes
prasadam_recipes (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కొబ్బరి అన్నం కోసం అన్నం వండి తీసుకోవాలి. ఎప్పటిలాగే బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని మీరు తీసుకునే బియ్యానికి రెట్టింపు నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్​లో ఉడికిస్తున్నట్లయితే కొద్దిగా తక్కువగా నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది.
  • ఇలా ఉడికించిన అన్నం ఒక గిన్నెలోకి వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అన్నం పొడి పొడిగా రావడానికి ఉడికించడానికి ముందుగా కొద్దిగా నూనె, ఒక చెక్క నిమ్మరసం పోసి పొయ్యి మీదపెట్టండి.
  • ఇపుడు ఒక కడాయిలో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి పప్పు, మినప్పప్పు, పల్లీలు, ఎండు మిర్చి వేసుకుని తాలింపు రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అందులోనే ఫ్లేవర్ కోసం ఇంచు దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు కూడా వేసుకుని కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు కూడా వేసుకుని దోరగా వేయించి అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, పచ్చి మిర్చి చీల్చి వేసుకోవాలి. చివరగా 2 రెమ్మల కరివేపాకు, 2 కప్పుల పచ్చి కొబ్బరి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపు మొత్తం అన్నంలో వేసి కలుపుకోవాలి. అన్నంలో కలిపిన తర్వాత సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. బియ్యం ఉడికించే ముందే ఉప్పు వేశాం కాబట్టి పెద్దగా అవసరం ఉండదు.
prasadam_recipes
prasadam_recipes (Getty images)

అల్లం గారెల తయారీ :

  • మినపగుండ్లు 4గంటల పాటు నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నీళ్లు మొత్తం వడబోసి మిక్సీలోకి తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి మధ్య మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని లోతు గిన్నెలోకి తీసుకుని పావు టీ స్పూన్ సోడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా బీట్ చేస్తూ కలపాలి. ఇక్కడ మీరు విస్కర్ వాడుకుంటే గారెలు ప్లఫ్ఫీగా వస్తాయి.
  • ఈ పిండిలోకి జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి పిండి మొత్తం కలుపుకొని వడలు వేడి వేడి నూనెలో వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న కొబ్బరన్నం, అల్లం గారెలను అమ్మవారికి ప్రసాదంలా నివేదించవచ్చు.

ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ "పెరుగు వడ" - ఇలా చేస్తే ఎంతో మృదువుగా, టేస్టీగా ఉంటుంది!

పాలతో ​సాఫ్ట్ రవ్వ కేసరి - ఈ పద్ధతి ఫాలో అయితే "పాల కోవా" టేస్ట్ ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

PRASADAM RECIPESDURGA PUJA SPECIALEASY RECIPESకొబ్బరన్నం అల్లం గారెలుPRASADAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.