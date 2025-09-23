"దేవీ నవరాత్రుల స్పెషల్ రెసిపీ" - అమ్మవారికి ఇష్టమైన "కొబ్బరన్నం, అల్లం గారెలు"
నోరూరించే నైవేద్యాలు - ఈజీగా మీ చేతులతో చేసి పెట్టండి!
September 23, 2025
Prasadam Recipes : దేవీ నవరాత్రులు, దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో అమ్మవారికి రోజూ ప్రత్యేకంగా ప్రసాదాలు తయారు చేసి పెట్టాలి. ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు రోజుకో ప్రసాదం నివేదించాలి. ప్రసాదాల్లో ఎక్కువగా చక్కెర పొంగలి, పులిహోర, దద్ద్యోజనం, గారెలు, కట్టు పొంగలి పెడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ సారి ఇలా ఈజీగా కొబ్బరన్నం, అల్లం గారెలు తయారు చేసి ప్రసాదం పెట్టండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - పావు కేజీ
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిశనగ పప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండు మిర్చి - 5
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- లవంగాలు - 3
- మిరియాలు - 6
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- జీడిపప్పు - 15
- అల్లం తురుము - అర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 5
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 2 కప్పులు
అల్లం గారెల కోసం :
- మినపగుండ్లు - 1 కప్పు
- సోడా ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- 2 పచ్చిమిర్చి - తరుగు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కొబ్బరి అన్నం కోసం అన్నం వండి తీసుకోవాలి. ఎప్పటిలాగే బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని మీరు తీసుకునే బియ్యానికి రెట్టింపు నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్లో ఉడికిస్తున్నట్లయితే కొద్దిగా తక్కువగా నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది.
- ఇలా ఉడికించిన అన్నం ఒక గిన్నెలోకి వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అన్నం పొడి పొడిగా రావడానికి ఉడికించడానికి ముందుగా కొద్దిగా నూనె, ఒక చెక్క నిమ్మరసం పోసి పొయ్యి మీదపెట్టండి.
- ఇపుడు ఒక కడాయిలో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి పప్పు, మినప్పప్పు, పల్లీలు, ఎండు మిర్చి వేసుకుని తాలింపు రెడీ చేసుకోవాలి.
- అందులోనే ఫ్లేవర్ కోసం ఇంచు దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు కూడా వేసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు కూడా వేసుకుని దోరగా వేయించి అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, పచ్చి మిర్చి చీల్చి వేసుకోవాలి. చివరగా 2 రెమ్మల కరివేపాకు, 2 కప్పుల పచ్చి కొబ్బరి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపు మొత్తం అన్నంలో వేసి కలుపుకోవాలి. అన్నంలో కలిపిన తర్వాత సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. బియ్యం ఉడికించే ముందే ఉప్పు వేశాం కాబట్టి పెద్దగా అవసరం ఉండదు.
అల్లం గారెల తయారీ :
- మినపగుండ్లు 4గంటల పాటు నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నీళ్లు మొత్తం వడబోసి మిక్సీలోకి తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి మధ్య మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని లోతు గిన్నెలోకి తీసుకుని పావు టీ స్పూన్ సోడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా బీట్ చేస్తూ కలపాలి. ఇక్కడ మీరు విస్కర్ వాడుకుంటే గారెలు ప్లఫ్ఫీగా వస్తాయి.
- ఈ పిండిలోకి జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి పిండి మొత్తం కలుపుకొని వడలు వేడి వేడి నూనెలో వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చి తీసుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న కొబ్బరన్నం, అల్లం గారెలను అమ్మవారికి ప్రసాదంలా నివేదించవచ్చు.
