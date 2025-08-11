Potlakaya Perugu Pachadi: పొట్లకాయ పేరు వింటేనే చాలా మంది ముఖం చాటేస్తారు. ఇక తినడం గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఈ పొట్లకాయతో వంటలు చేసినప్పుడు అమ్మల మీద ఓ యుద్ధమే చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ కూరగాయతో చేసే ఏ వంటలైనా అద్దిరిపోతాయి. మరీ ముఖ్యంగా పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి. దీని టేస్ట్ గురించి చెప్పడం కాదు, తిని తెలుసుకోవాలి. అంత బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇక వేడివేడి అన్నంలో ఈ పెరుగు పచ్చడి వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. వద్దన్న వారే అడిగి మరీ పెట్టమంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పొట్లకాయ - 1
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 3 చెంచాలు
- పసుపు - అర చెంచా
- ఆవాలు - అర చెంచా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- మినప్పప్పు - 1 చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - 8
- జీలకర్ర - అర చెంచా
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పొట్లకాయను శుభ్రంగా కడిగి పైపైన లైట్గా చాకుతో గీకాలి. ఆ తర్వాత మరోసారి కడిగి రౌండ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటి మధ్య భాగంలో ఉండే గింజలు తీసేయాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి పొడుగ్గా చీల్చి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో కట్ చేసుకున్న పొట్లకాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీరు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- పొట్లకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు మరోగిన్నెలోకి పెరుగు, కొద్దిగా వాటర్ పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- పొట్లకాయ ముక్కల్లో నుంచి నీరు పూర్తిగా ఇంకిపోయిన తర్వాత వాటిని లైట్గా నీళ్లు లేకుండా పిండి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు వేసి చిటపటలాడించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత ఉడికించి నీటిని పిండేసిన పొట్లకాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- ముక్కలు నూనెలో మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగును వేసి మరోసారి కలుపుకుని అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- లేతగా, గట్టిగా ఉన్న పొట్లకాయ అయితే పచ్చడి బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో గింజలు తక్కువగా ఉండి తొందరగా ఉడుకుతాయి.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి. అలాగే వీటిని ముక్కలుగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని వేసుకున్న సరిపోతుంది.
- పొట్లకాయ ముక్కలను నీటిలో ఉడికించడం వల్ల దానిలో ఉండే వాసన పోయి పచ్చడి రుచికరంగా ఉంటుంది.
