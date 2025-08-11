ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి" - వద్దన్నవారూ ఇష్టంగా తింటారు! - POTLAKAYA PERUGU PACHADI

పొట్లకాయను చూసి ముఖం చాటేస్తున్నారా? - ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టారంటే తినని వారూ మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Potlakaya Perugu Pachadi
Potlakaya Perugu Pachadi (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read

Potlakaya Perugu Pachadi: పొట్లకాయ పేరు వింటేనే చాలా మంది ముఖం చాటేస్తారు. ఇక తినడం గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఈ పొట్లకాయతో వంటలు చేసినప్పుడు అమ్మల మీద ఓ యుద్ధమే చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ కూరగాయతో చేసే ఏ వంటలైనా అద్దిరిపోతాయి. మరీ ముఖ్యంగా పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి. దీని టేస్ట్​ గురించి చెప్పడం కాదు, తిని తెలుసుకోవాలి. అంత బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇక వేడివేడి అన్నంలో ఈ పెరుగు పచ్చడి వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. వద్దన్న వారే అడిగి మరీ పెట్టమంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Snake Gourd
పొట్లకాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పొట్లకాయ - 1
  • పెరుగు - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 3 చెంచాలు
  • పసుపు - అర చెంచా
  • ఆవాలు - అర చెంచా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • మినప్పప్పు - 1 చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • జీలకర్ర - అర చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పొట్లకాయను శుభ్రంగా కడిగి పైపైన లైట్​గా చాకుతో గీకాలి. ఆ తర్వాత మరోసారి కడిగి రౌండ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటి మధ్య భాగంలో ఉండే గింజలు తీసేయాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి పొడుగ్గా చీల్చి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో కట్​ చేసుకున్న పొట్లకాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీరు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
Potlakaya Perugu Pachadi
పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి (ETV Abhiruchi)
  • పొట్లకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు మరోగిన్నెలోకి పెరుగు, కొద్దిగా వాటర్​ పోసి బాగా మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • పొట్లకాయ ముక్కల్లో నుంచి నీరు పూర్తిగా ఇంకిపోయిన తర్వాత వాటిని లైట్​గా నీళ్లు లేకుండా పిండి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • అనంతరం పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత ఉడికించి నీటిని పిండేసిన పొట్లకాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
Potlakaya Perugu Pachadi
పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి (ETV Abhiruchi)
  • ముక్కలు నూనెలో మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగును వేసి మరోసారి కలుపుకుని అన్నంలోకి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Potlakaya Perugu Pachadi
పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు:

  • లేతగా, గట్టిగా ఉన్న పొట్లకాయ అయితే పచ్చడి బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో గింజలు తక్కువగా ఉండి తొందరగా ఉడుకుతాయి.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి. అలాగే వీటిని ముక్కలుగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకుని వేసుకున్న సరిపోతుంది.
  • పొట్లకాయ ముక్కలను నీటిలో ఉడికించడం వల్ల దానిలో ఉండే వాసన పోయి పచ్చడి రుచికరంగా ఉంటుంది.

