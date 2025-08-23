ETV Bharat / offbeat

"కర్రీ పాయింట్ బంగాళాదుంప కర్రీ" - శనగపప్పుతో కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి! - ALOO CURRY

అన్నం, చపాతీల్లోకి ఆలూ కర్రీ ఈ పద్ధతిలో కుక్ చేసి చూడండి - కొత్తగా బాగుంటుంది

ALOO CURRY
ALOO CURRY (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 2:37 PM IST

ALOO CURRY : బంగాళాదుంప కర్రీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చేస్తుంటారు. కానీ, కర్రీ పాయింట్​లో ఆలూ కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. సరిగ్గా అదే విధంగా ఓసారి శనగపప్పు వేసి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ కర్రీ బిర్యానీ, పులావ్ లోకి మాత్రమే కాదు చపాతీల్లోకి కూడా తినొచ్చు. రుచితో పాటు ఘుమఘుమలాడే వాసన అద్దిరిపోతుంది.

ALOO CURRY
ALOO CURRY (gettyimages)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బంగాళాదుంపలు - అర కిలో
  • నూనె - 3టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
ALOO CURRY
ALOO CURRY (gettyimages)
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పుదీనా ఆకులు - కొద్దిగా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1.5 టీ స్పూన్
  • జీలకర్రపొడి - 1 స్పూన్
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
ALOO CURRY
ALOO CURRY (gettyimages)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి శనగపప్పు శుభ్రం చేసుకుని నిండుగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత బంగాళాదుంపలను ఉడికించకుండానే తొక్కపీల్ చేసి మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కుక్కర్​లోకి బంగాళాదుంప ముక్కలతో పాటు ముందుగా నానబెట్టుకున్న పచ్చిశనగపప్పు వడగట్టుకుని వేసి గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి. మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 2 విజిల్స్ ఇచ్చి ఉడికించుకోవాలి. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ALOO CURRY
ALOO CURRY (gettyimages)
  • ఇపుడు పొయ్యి మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చి మిర్చి చీలికలు వేసుకుని కలిపి పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. బాగా వేగిన తర్వాత కొద్దిగా పుదీనా ఆకులు వేసుకుని కలపాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చి వాసనపోయే వరకు వేయించాలి. టమోటాలు సన్నగా తరిగి వేసుకుని మంట లోఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
ALOO CURRY
ALOO CURRY (gettyimages)
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత కారం, 1.5 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు, పచ్చిశనగపప్పు నీళ్లతో సహా వేసుకుని కలపాలి. ఇప్పుడు ఒక సారి టేస్ట్ చూసుకుని రుచికి తగ్గట్టుగా ఉప్పు, కారం వేసుకుని అర గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కసూరి మేతి వేయించుకుని మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర ఆకులు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.

