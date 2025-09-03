Aloo Masala Curry : బంగాళాదుంపలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తుంటారు. వీటితో ఆలూ కర్రీ లేదా ఆలూ ఫ్రై చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో బంగాళదుంప మసాలా కర్రీ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. థిక్ గ్రేవీతో పాటు కాస్త స్పైసీగానూ ఉంటుంది. అంతేకాక ఈ రెసిపీ ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది. మరి ఈ కర్రీని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - పావు కేజీ
- బంగాళదుంపలు - అర కేజీ
- టమోటాలు - రెండు
- పెరుగు - 100 గ్రాములు
- ధనియాల పొడి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- కారం - ఒక టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - ఆర టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - ఒక టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - ఒకటి
- క్యాప్సికం - ఒకటి
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - తగినంతా
తయారీ విధానం :
- తొలుత అర కేజీ బంగాళ దుంపలను తీసుకొని పొట్టు తీసుకోవాలి. వాటిని కట్ చేయకుండానే గిన్నెలో నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. ఉడికిన బంగాళ దుంపలను ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన ఉంచాలి. అదేవిధంగా రెండు టమోటాలను ఉడికించి వాటి గుజ్జును ఓ గిన్నెలో తీసి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కేజీ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంపలను వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఉడికించి పెట్టుకున్న టమోటా గుజ్జులో 100 గ్రాముల పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ స్పూన్ కారాన్ని యాడ్ చేయాలి. అదే విధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పోడి, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఆర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న మసాలాను వేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలపాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించుకున్న బంగాళదుంపలు, కట్ చేసిన పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఇందులో ఒక కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
- ఇక వేడివేడి బంగాళదుంప మసాలా కర్రీ తయారవుతుంది!
