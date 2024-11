ETV Bharat / offbeat

బిర్యానీ, చపాతీ, పులావ్​లోకి​ అద్దిరిపోయే సైడ్ డిష్ - ఆహా అనిపించే "ఆలూ కుర్మా" - చిటికెలో చేసుకోండిలా!

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Aloo Kurma in Telugu : చాలా మంది ఆలూతో చేసిన వంటకాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. పిల్లలైతే బంగాళదుంపలతో చేసే వాటికి ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఆలూతో రొటిన్​ రెసిపీలే కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ఇలా "బంగాళదుంప కుర్మాని" ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీ చపాతీ, పూరీ, పులావ్, బిర్యానీ వంటి వాటిల్లోకి మంచి కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సులువు! ఇంతకీ, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :