చపాతీ స్పెషల్ "బంగాళాదుంప కర్రీ" - ఎన్నడూ తెలియని రుచి కోసం ఇలా ట్రై చేయండి! - POTATO CURRY

చపాతీలు, పుల్కాల్లోకి బంగాళాదుంప గ్రేవీ - అన్నంలో కూడా ఎంతో బాగుంటుంది

potato_curry_for_chapathi
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:27 AM IST

Potato Curry for chapathi : చపాతీలు, పుల్కాల్లోకి ఫ్రై కాకుండా, అలాగని చారులాగా లేకుండా చిక్కటి గ్రేవీ కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే, బంగాళాదుంపల కర్రీ ఇలా ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. ఎప్పుడూ తినేవాటికంటే మరో రెండు చపాతీలు ఎక్కువే తినేలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చెప్పిన కర్రీ తయారీ విధానం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఓ సారి మీరూ ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్లను ఆశ్చర్యపర్చండి.

potato_curry_for_chapathi

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళాదుంపలు - 250 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • పుదీనా - గుప్పెడు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 1 పెద్దది
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
potato_curry_for_chapathi
  • టమోటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
potato_curry_for_chapathi

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బంగాళాదుంపలను ఉడికించుకుని పొట్టు తీసి ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా 75శాతం ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. ముందుగానే పొట్టు పీల్ చేసుకుని ఉడికించుకున్నా కర్రీలోకి బాగానే ఉంటుంది.
  • ఇపుడు కొత్తిమీర, పుదీనా, 2 పచ్చిమిర్చి బాగా శుభ్రం చేసుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే గడ్డ పెరుగు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అర గ్లాసు నీళ్లు కూడా పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు ఓ కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి.
potato_curry_for_chapathi
  • జీలకర్ర, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసుకుని బాగా వేయించాలి.
  • సన్నటి మంటపై ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఓ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి.
  • 2 నిమిషాల తర్వాత సన్నగా తరిగిన టమోటాలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • 3 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి.
  • ఘాటుకు తగ్గట్లుగా కారం, పసుపు, జీలకర్ర పొడి వేసి కలపాలి. ఆ పై టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
potato_curry_for_chapathi
  • 5 నిమిషాల తర్వాత పొట్టుతీసి ఉడికించి కట్ చేసుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు, 2 పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసి కలిపి ముందుగా రెడీ చేస్కున్న కొత్తిమీర పుదీనా, పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి.
  • 2 నిమిషాల తర్వాత అర స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • మరో 3 నిమిషాల తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర ఆకులు వేసి కలుపుకోవాలి. బాగా కలిపి టేస్ట్ చూసుకుని దించుకుంటే సరిపోతుంది.

