Potato Curry for chapathi : చపాతీలు, పుల్కాల్లోకి ఫ్రై కాకుండా, అలాగని చారులాగా లేకుండా చిక్కటి గ్రేవీ కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే, బంగాళాదుంపల కర్రీ ఇలా ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. ఎప్పుడూ తినేవాటికంటే మరో రెండు చపాతీలు ఎక్కువే తినేలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చెప్పిన కర్రీ తయారీ విధానం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఓ సారి మీరూ ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్లను ఆశ్చర్యపర్చండి.
"ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ చట్నీ" సీక్రెట్ ఇదే - ఇడ్లీ, దోసె, వడల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - 250 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- పుదీనా - గుప్పెడు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- పెరుగు - పావు కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1 పెద్దది
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బంగాళాదుంపలను ఉడికించుకుని పొట్టు తీసి ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా 75శాతం ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. ముందుగానే పొట్టు పీల్ చేసుకుని ఉడికించుకున్నా కర్రీలోకి బాగానే ఉంటుంది.
- ఇపుడు కొత్తిమీర, పుదీనా, 2 పచ్చిమిర్చి బాగా శుభ్రం చేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే గడ్డ పెరుగు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అర గ్లాసు నీళ్లు కూడా పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇపుడు ఓ కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి.
- జీలకర్ర, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసుకుని బాగా వేయించాలి.
- సన్నటి మంటపై ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఓ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి.
- 2 నిమిషాల తర్వాత సన్నగా తరిగిన టమోటాలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి.
- ఘాటుకు తగ్గట్లుగా కారం, పసుపు, జీలకర్ర పొడి వేసి కలపాలి. ఆ పై టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత పొట్టుతీసి ఉడికించి కట్ చేసుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు, 2 పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసి కలిపి ముందుగా రెడీ చేస్కున్న కొత్తిమీర పుదీనా, పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి.
- 2 నిమిషాల తర్వాత అర స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- మరో 3 నిమిషాల తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర ఆకులు వేసి కలుపుకోవాలి. బాగా కలిపి టేస్ట్ చూసుకుని దించుకుంటే సరిపోతుంది.
నోటికి రుచిగా "శనగపప్పు, కొబ్బరి కూర" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!
"రెస్టారెంట్ స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ" - రోటీ, పుల్కా, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!