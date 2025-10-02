తమిళనాడులో ఫేమస్ ఫుడ్ - ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రుచికి ప్రత్యేకత!
ప్రాంతాలకే పేరుతెచ్చిన పదార్థాలు - అవేంటో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 12:21 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 12:45 PM IST
Tamil Special Recipes : కాకినాడ కాజా, అత్రేయపురం పూతరేకులు! ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మన దగ్గర గల్లీకో రుచి ఫేమస్. ప్రాంతానికో వంటకం ప్రత్యేకం. ఏపీలో ఎక్కడెక్కడ ఏఏ వంటకాలు ప్రత్యేకమో చాలా మందికి తెలుసు. కానీ, మన పొరుగునే ఉన్న తమిళనాడులో ఎక్కడెక్కడ, ఏ,ఏ వంటకాలు ప్రసిద్ధి చెందాయో తెలుసా?
తిరునెల్వేలి ఇరుట్టుకడై హల్వా
హల్వా అనగానే తిరునెల్వేలి గుర్తుకొచ్చినా అందులోనూ అక్కడి ఇరుట్టుకడై హల్వా చాలా స్పెషల్. గోధుమలను పిండి పట్టించి తామిరభరణి నది జలాలను వాడటం ప్రత్యేకత. యంత్రాలను వాడకుండా స్వయంగా చేయడమే హల్వా రుచికి ప్రత్యేక కారణంగా చెబుతున్నారు. నెల్లైయప్పర్ ఆలయం ప్రవేశద్వారానికి ఎదురుగా 1940దశకంలో రాజస్థాన్కు చెందిన బిజిలి సింగ్ ప్రారంభించిన దుకాణమే ఇప్పటికీ ఎంతో పేరొందింది. అప్పట్లో సాయంత్రం మాత్రమే దుకాణాన్ని తెరిచేవారు. విద్యుత్ దీపాలు లేకపోవడంతో దుకాణంలో ఒక దీపం మాత్రమే ఉండేది. దీంతో స్థానికులు ‘ఇరుట్టుకడై’ (చీకటి దుకాణం)గా పిలిచారు. అలా ఆ పేరుతోనే ‘ఇరుట్టుకడై’ హల్వాగా బ్రాండ్గా మారింది. కొన్నాళ్లుగా ఇదే పేరుతో చాలా మంది తయారు చేస్తుండడంతో ఆ పేరును ఇతరులు ఉపయోగించడానికి కోర్టు నిషేధించడం విశేషం.
పళని పంచామృతం
దిండుగల్ జిల్లా పళనిలోని దండాయుధపాణి స్వామి ఆలయ ప్రసాదమే పంచామృతంగా భావిస్తారు. పశ్చిమ కనుమల్లోని పళని కొండల్లో లభించే విరుపాక్షి కొండ అరటిపండుతో ఈ ప్రసాదం తయారవుతుంది. నెయ్యి, తేనె, బెల్లం, యాలకులు ఇలా ఐదు రకాల పదార్థాలతో తయారు చేయడంతో పంచామృతం అనే పేరు వచ్చింది. తయారీలో అదనంగా ఖర్జూరం, ఎండుద్రాక్ష, పటికబెల్లం కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఆలయంలో నిత్యం 20వేల - 30వేల డబ్బాల పంచామృతం విక్రయించడం గమనార్హం. ప్రత్యేక రోజుల్లో ఈ ప్రసాదం డబ్బాలు లక్షకు పైగా విక్రయిస్తుంటారు. ఎంతో విశిష్ట రుచి కలిగిన పళని పంచామృతానికి 2019-20లో భౌగోళిక గుర్తింపు లభించింది.
దిండుగల్ తలపాకట్టి బిర్యానీ
దిండుగల్ ప్రాంతంలో 1952లో నాగసామి నాయుడు అనే వ్యక్తి స్వయంగా బిర్యానీ తయారుచేసి కస్టమర్లకు వడ్డించేవారు. ఆ సమయంలో తన బట్టతలను కప్పిపుచ్చేలా తలపాగ ధరించడంతో ఆయన్ను తలపాగకట్టు నాయుడు అని పిలిచేవారని, కాలక్రమంలో తలపాగకట్టు బిర్యానీగా పేరొందినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ బిర్యానీ ఈ రెస్టారెంట్లు దేశంలో 90, విదేశాల్లో 15చోట్ల విస్తరించాయి. ఇదే గాకుండా వేలూర్ జిల్లా ఆంబూర్లో తయారయ్యే బిర్యానీ కూడాచాలా ఫేమస్. ఆర్కాట్ నవాబుల ద్వారా ఈ బిర్యానీ పేరుగాంచింది.
శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ పాలకోవా
విరుదునగర్ జిల్లా శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ పాలకోవా చాలా ఫేమస్. పాలు, పంచదారతో తయారయ్యే ఈ కోవా 1921లో తయారీ మొదలైంది. రాజపుత్రులకు చెందిన దేవ్ సింగ్ శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లోని ఆండాళ్ అమ్మవారి ఆలయం సమీపంలో లాలా స్వీట్ స్టాల్లో ఈ పాలకోవాను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. ఇక్కడికి సమీపంలోనే మరో పాలకోవా దుకాణం కూడా చాలా ఫేమస్. పుళియమరత్తడి (చింతచెట్టు కింద కృష్ణసింగ్ అనే వ్యక్తి 1960లో పాలకోవా దుకాణాన్ని ప్రారంభించాడు. ఈ నేపథ్యంలో సహకార పాల సంఘం వ్యాపారులు శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ పాలకోవా తయారీ, వ్యాపారాన్ని బాగా విస్తరించడానికి సహకరించారు.
మదురై జిగర్తండ
చల్లచల్లని మధురమైన పానీయం ఇది. మదురై కేంద్రంగా తయారైన ఈ ప్రసిద్ధ శీతలపానీయం మీగడ, గోంద్ కతీరా (అల్మండ్ గమ్), సముద్రపు ఆల్గే, పాలు, పంచదార, షర్బత్, ఐస్క్రీమ్, సగ్గుబియ్యంతో తయారు చేస్తారు. పారశిక భాషలో జిగిర్ అంటే మనస్సు, తండ అంటే చల్లదనం కాబట్టి 1977లో ఇది మదురై వాసులకు పరిచయమైంది.
తూత్తుకుడి మక్రూన్
ఐరోపాకు చెందిన ఈ స్వీట్ తయారీలో కోడిగుడ్డు తెల్ల సొన, పంచదార, జీడిపప్పు ఉపయోగిస్తారు. సముద్రమార్గంలో తూత్తుకుడికి వచ్చిన పోర్చుగీసు నావికులు ద్వారా ఆ ఆహారపదార్థం ఇక్కడి ప్రజలకు అలవాటైంది. అరుణాచలం పిళ్లై అనే వ్యక్తి విదేశీ కంపెనీలో పనిచేసే సమయంలో మక్రూన్ తయారీ తెలుసుకుని ఇక్కడి వారికి పరిచయం చేసినట్లు సమాచారం.
కోవిల్పట్టి కడలై మిఠాయి
తూత్తుకుడి జిల్లా కోవిల్పట్టిలో తయారయ్యే మరో ప్రసిద్ధ మిఠాయి ఇది. కడలై మిఠాయి అంటే తమిళంలో పల్లీలతో తయారు చేసిన పప్పుచెక్క అని అర్థం. దీనిని పల్లీలు, తాటిబెల్లం/బెల్లంతో తయారు చేస్తారు. కోవిల్పట్టిలో 1940 నుంచి మిఠాయి తయారు చేస్తున్నారు. నల్లరేగడి నేలలో పండే వేరుసెనగలు, తయారీలో ఉపయోగించే జలం, తాటిబెల్లం, కట్టెల పొయ్యిపై పాకం పెట్టడమే ఈ పప్పుచెక్క రుచికి ప్రధాన కారణం. ఈ తినుబండారానికి భౌగోళిక గుర్తింపు ఉంది.
