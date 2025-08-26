Poornam Kudumulu Recipe: గణనాథుడికి ఆవిరి కుడుములు అంటే ఎంతో ఇష్టం. అందుకే వినాయక చవితి రోజున ప్రతి ఇంట్లో తప్పకుండా కుడుములు చేసి గణపతికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అంతేకాకుండా ఉత్సవాలు జరిగే తొమ్మిది రోజుల పాటు వీటిని తయారు చేసి ప్రసాదంగా పెడుతుంటారు. అయితే సాధారణంగా కుడుములు అంటే బెల్లం, బియ్యప్పిండి కలిపి ఆవిరికి ఉడికిస్తుంటారు. ఇది అందరూ చేసుకునేవే. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా పూర్ణం కుడుములు చేసుకున్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా బాగుంటాయి. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పూర్ణం కుడుములు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
పూర్ణం మిశ్రమం కోసం:
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- బెల్లం - అర కప్పు
- కొబ్బరి పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
కుడుముల కోసం:
- పొడి బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నెయ్యి - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పూర్ణం స్టఫ్పింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి శనగపప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి రెండు కప్పుల వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పులోని నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పప్పను మెత్తగా స్మాషర్ సాయంతో మెదుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మెదుపుకున్న పప్పులో బెల్లం తురుము వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత కొబ్బరి పొడి వేసి కలిపి పప్పు మిశ్రమాన్ని దగ్గరపడే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు దగ్గరపడి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు యాలకుల పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. దీంతో స్టఫ్పింగ్ రెడీ అయినట్లే.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో పాన్ పెట్టి రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- నీరు మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి బియ్యప్పిండి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూర్ణం మిశ్రమాన్ని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా తీసుకుని ఉండలాగా చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- బియ్యప్పిండి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేసుకుని పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని ముందుగా రౌండ్గా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అరచేతిలో పెట్టి లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- పిండి మధ్యలో పూర్ణం ఉండను ఉంచి మొత్తం క్లోజ్ చేసుకోవాలి. అంటే బొబ్బట్లు చేయడానికి ఎలాగైతే మైదా పిండిని పూరీలాగా వత్తుకుని బెల్లం మిశ్రమాన్ని ఉంచి క్లోజ్ చేస్తామో, అలాగే ఈ కుడుములు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి..
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కుడుములను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న కుడుములను ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో కాస్త దూరం దూరంగా పెట్టి సెట్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు కుడుములు ఉంచిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను ఉంచి మూత పెట్టి సిమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- కుడుములు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత వాటిని బయటికి తీసి ప్లేట్లోకి పెట్టి గణపతికి నైవేద్యంగా పెట్టుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పూర్ణం కుడుములు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పూర్ణం మిశ్రమం కోసం శనగపప్పు ఎంత తీసుకుంటే బెల్లం అంత తీసుకోవాలి. అప్పుడే రుచికరంగా ఉంటాయి.
- శనగపప్పును మెదుపుకోవడానికి మీ దగ్గర స్మాషర్ లేకపోతే మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా మెదుపుకోవచ్చు.
- కుడుముల కోసం పొడి బియ్యప్పిండి, తడి బియ్యప్పిండి రెండూ ఉపయోగించవచ్చు. అయితే కప్పు పొడి బియ్యప్పిండి తీసుకుంటే రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అదే కప్పు తడి బియ్యప్పిండి తీసుకుంటే కప్పు వాటర్ సరిపోతాయి.
- వాటర్లో ఉడికించిన బియ్యప్పిండిని ఎంత సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటే కుడుములు అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. లేకుంటే విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
