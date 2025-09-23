ETV Bharat / offbeat

తమిళనాడు స్టైల్ "పూరీ, కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!

పూరీలను ఈ విధంగా ఓసారి చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

ETV Bharat (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Poori Making in Telugu : పూరీలంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంట్లో లేదా బయట హోటల్స్​ చాలా మంది ఆర్డర్ చేసే వాటిల్లో ఇది కూడా ఒకటి. కానీ మీరెప్పుడైనా తమిళనాడు స్టైల్లో పూరీ, పూరీ కర్రీని తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లులు, పెద్దలు సూపర్ అనాల్సిందే. అంతేకాక నూనె ఎక్కువగా పీల్చకుండా పొంగుడం విశేషం.

Poori
గోధుమపిండి (Getty Images)

పూరీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • మైదాపిండి - 175 గ్రాములు
  • బొంబాయిరవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - సరిపడినంతా
Poori
నూనె (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో పావు కిలో గోధుమపిండి, 175 గ్రాముల మైదాపిండి వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి పిండిని కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా గట్టిగా ఒత్తుకోవాలి. అప్పుడే పూరీలు నూనె తక్కువగా పీలుస్తాయి. కలిపిన పిండిని 15 నిమిషాల పాటు తడిబట్ట వేసి పక్కనుంచాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత పిండిని బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో పూరీ మాదిరిగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేసి కాలనివ్వాలి.
  • పూరీ ఓవైపు పర్ఫెక్ట్​గా పొంగిన తర్వాత, మరోవైపు తిప్పి ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పూరీలు బాగా పొంగి వస్తాయి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే.
Poori
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

పూరీ కర్రీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సోంపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • అల్లంతరుగు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 350 గ్రాములు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • బంగాళదుంప - 2
  • శనగపిండి - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • పంచదార - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Poori
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పూరీ కర్రీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు బంగాళదుంపలు వేసి ఉడికించాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ సోంపును కచ్చాపచ్చాగా దంచి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే మరో కప్పులో రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ పంచదార, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి.
Poori
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • పప్పులు రంగు మారిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, దంచిపెట్టుకున్న సోంపు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి. అలాగే ఉడికించిన బంగాళదుంపలను చేతితో చిదిమి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి గిన్నెపై మూతపెట్టాలి. ఇలా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే వేడివేడి పూరీ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

