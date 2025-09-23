తమిళనాడు స్టైల్ "పూరీ, కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!
పూరీలను ఈ విధంగా ఓసారి చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 3:26 PM IST
Poori Making in Telugu : పూరీలంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంట్లో లేదా బయట హోటల్స్ చాలా మంది ఆర్డర్ చేసే వాటిల్లో ఇది కూడా ఒకటి. కానీ మీరెప్పుడైనా తమిళనాడు స్టైల్లో పూరీ, పూరీ కర్రీని తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి. సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లులు, పెద్దలు సూపర్ అనాల్సిందే. అంతేకాక నూనె ఎక్కువగా పీల్చకుండా పొంగుడం విశేషం.
పూరీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- మైదాపిండి - 175 గ్రాములు
- బొంబాయిరవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - సరిపడినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో పావు కిలో గోధుమపిండి, 175 గ్రాముల మైదాపిండి వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి పిండిని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా గట్టిగా ఒత్తుకోవాలి. అప్పుడే పూరీలు నూనె తక్కువగా పీలుస్తాయి. కలిపిన పిండిని 15 నిమిషాల పాటు తడిబట్ట వేసి పక్కనుంచాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత పిండిని బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో పూరీ మాదిరిగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేసి కాలనివ్వాలి.
- పూరీ ఓవైపు పర్ఫెక్ట్గా పొంగిన తర్వాత, మరోవైపు తిప్పి ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పూరీలు బాగా పొంగి వస్తాయి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే.
పూరీ కర్రీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- అల్లంతరుగు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 350 గ్రాములు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- బంగాళదుంప - 2
- శనగపిండి - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- పంచదార - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- పూరీ కర్రీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు బంగాళదుంపలు వేసి ఉడికించాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ సోంపును కచ్చాపచ్చాగా దంచి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే మరో కప్పులో రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ పంచదార, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- పప్పులు రంగు మారిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, దంచిపెట్టుకున్న సోంపు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి. అలాగే ఉడికించిన బంగాళదుంపలను చేతితో చిదిమి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి గిన్నెపై మూతపెట్టాలి. ఇలా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే వేడివేడి పూరీ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
