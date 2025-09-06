ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే "పూరీ కర్రీ" - శనగపిండి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

- ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేసుకోండి - హోటల్ స్టైల్​లో పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది!

Poori Curry in Cooker
Poori Curry in Cooker (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read

Poori Curry in Cooker : మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ బ్రేక్​ ఫాస్ట్​లో పూరీ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. బాగా పొంగిన వేడివేడి పూరీలను చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ప్రతిరోజూ పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. అయితే పూరీని పర్ఫెక్ట్​గా ఎంజాయ్​ చేస్తూ తినాలంటే అందులోకి చేసే పూరీ కర్రీ టేస్టీగా ఉండాలి. అప్పుడే ఒకటి తినే దగ్గర రెండు మూడు లాగిస్తారు.

ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తమకు నచ్చినట్లుగా పూరీ కర్రీ ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కుక్కర్​లో పూరీ కూర తయారు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్​ కూడా వెరీ ఈజీ. ఇక ఒక్కసారి ఈ కర్రీని ఇంట్లో చేసుకుని తింటే మళ్లీ మళ్లీ ఇలానే చేసుకుని తింటుంటారు. పైగా దీనికోసం శనగపిండి అవసరం లేదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ​ పూరీ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

పేస్ట్​ కోసం:

  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 6
  • పుట్నాల పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​

పూరీ కర్రీ కోసం:

  • ఆలుగడ్డలు - 2
  • నూనె - 3 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్నది
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 2
  • బిర్యానీ పువ్వు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
  • టమాటా - 1
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్​
  • పచ్చి బఠాణీ - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కసూరీ మేథీ - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పచ్చి బఠాణీని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి అవి మునిగేంతవరకు పక్కన పెట్టి కొద్దిసేపు నాననివ్వండి.
  • ఈ లోపు ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలు, టమాటాను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా, సన్నగా చీల్చి పక్కనుంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి నూనె పోయాలి.
  • ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ పువ్వు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అనంతరం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • అల్లం వేగిన తర్వాత పుదీనా ఆకులు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసి సన్నగా కట్​ చేసి టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
  • ఇప్పుడు ఇందులోకి నానబెట్టిన పచ్చి బఠాణీ, ఆలుగడ్డ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి లో-ఫ్లేమ్​లోనే వేయించాలి.
  • ఆలూ వేగేలోపు మిక్సీజార్​లోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, జీడిపప్పు, పుట్నాలపప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా పేస్ట్​ మాదిరి చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • బంగాళదుంప ముక్కలు ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసి మసాలా పేస్ట్​ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి రెండు గ్లాసుల వాటర్​ పోసి మరోసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి కసూరీ మేథీ, గరం మసాలా వేసి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి గరిటెతో ఆలూ మిశ్రమాన్ని లైట్​గా గరిటె లేదా స్మాషర్​తో లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే పూరీ కర్రీ తయార్​. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

చిట్కాలు:

  • పూరీ కర్రీ కోసం ఆలూ, టమాటా మాత్రమే కాకుండా బీన్స్​, క్యారెట్​ సహా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • పచ్చి బఠాణీ కాకుండా ఫ్రోజెన్​ బఠాణీ వాడితే నేరుగా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు.
  • ఈ కూర కోసం మొత్తం పచ్చిమిర్చి లేదా ఎండు కారం ఉపయోగించవచ్చు. లేదంటే పైన చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో అయినా సరిపోతుంది.

అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "ముల్లంగి పచ్చడి" - ఇలా చేసుకుంటే ఎంతో రుచి!

పల్లెటూరి స్టైల్ "వంకాయ టమాటా పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

POORI CURRY IN PRESSURE COOKERTASTY POORI CURRYOORI CURRY WITHOUT BESAN FLOURశనగపిండి లేకుండా పూరీ కర్రీPOORI CURRY IN COOKER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.