Poori Curry in Cooker : మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ బ్రేక్ ఫాస్ట్లో పూరీ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. బాగా పొంగిన వేడివేడి పూరీలను చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ప్రతిరోజూ పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. అయితే పూరీని పర్ఫెక్ట్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినాలంటే అందులోకి చేసే పూరీ కర్రీ టేస్టీగా ఉండాలి. అప్పుడే ఒకటి తినే దగ్గర రెండు మూడు లాగిస్తారు.
ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తమకు నచ్చినట్లుగా పూరీ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కుక్కర్లో పూరీ కూర తయారు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా వెరీ ఈజీ. ఇక ఒక్కసారి ఈ కర్రీని ఇంట్లో చేసుకుని తింటే మళ్లీ మళ్లీ ఇలానే చేసుకుని తింటుంటారు. పైగా దీనికోసం శనగపిండి అవసరం లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పూరీ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
పేస్ట్ కోసం:
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 6
- పుట్నాల పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
పూరీ కర్రీ కోసం:
- ఆలుగడ్డలు - 2
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- దాల్చిన చెక్క - చిన్నది
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 2
- బిర్యానీ పువ్వు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- టమాటా - 1
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్
- పచ్చి బఠాణీ - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కసూరీ మేథీ - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పచ్చి బఠాణీని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి అవి మునిగేంతవరకు పక్కన పెట్టి కొద్దిసేపు నాననివ్వండి.
- ఈ లోపు ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలు, టమాటాను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా, సన్నగా చీల్చి పక్కనుంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి నూనె పోయాలి.
- ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ పువ్వు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అనంతరం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి లైట్గా కలర్ మారిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- అల్లం వేగిన తర్వాత పుదీనా ఆకులు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసి సన్నగా కట్ చేసి టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- ఇప్పుడు ఇందులోకి నానబెట్టిన పచ్చి బఠాణీ, ఆలుగడ్డ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి లో-ఫ్లేమ్లోనే వేయించాలి.
- ఆలూ వేగేలోపు మిక్సీజార్లోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, జీడిపప్పు, పుట్నాలపప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా పేస్ట్ మాదిరి చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- బంగాళదుంప ముక్కలు ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి మసాలా పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి రెండు గ్లాసుల వాటర్ పోసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి కసూరీ మేథీ, గరం మసాలా వేసి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి గరిటెతో ఆలూ మిశ్రమాన్ని లైట్గా గరిటె లేదా స్మాషర్తో లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే పూరీ కర్రీ తయార్. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పూరీ కర్రీ కోసం ఆలూ, టమాటా మాత్రమే కాకుండా బీన్స్, క్యారెట్ సహా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వాడుకోవచ్చు.
- పచ్చి బఠాణీ కాకుండా ఫ్రోజెన్ బఠాణీ వాడితే నేరుగా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు.
- ఈ కూర కోసం మొత్తం పచ్చిమిర్చి లేదా ఎండు కారం ఉపయోగించవచ్చు. లేదంటే పైన చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో అయినా సరిపోతుంది.
