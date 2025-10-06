ETV Bharat / offbeat

అరటిపండుతో టేస్టీ "పొంగనాలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - చట్నీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!

- పిల్లలు మెచ్చే వెరైటీ 'బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Ponganalu Recipe with Banana
Ponganalu Recipe with Banana (Eenadu)
Ponganalu Recipe with Banana : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, పూరీ, బోండా, పెసరట్టు వంటివి ఎవర్ గ్రీన్ టిఫెన్స్​. అయినప్పటికీ ఎప్పుడూ అవేనా? అనేస్తారు పిల్లలు. రోజూ చేసి పెట్టే రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ కాకుండా, కొత్తరకం రుచులను కోరుతుంటారు మన సిసింద్రీలు. మీ పిల్లలూ ఇలాగే అడుగుతున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "అరటిపండు పొంగనాలు".

వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్​తో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా భలే ఉంటాయి. ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేని సందర్భాల్లోనూ ఇది సూపర్ ఆప్షన్. పిల్లలైతే ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమంటూ కోరుతారు. వీటిని బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే "బనానా అప్పమ్" ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Banana Appam Recipe
అరటిపండు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ముప్పావు కప్పు - గోధుమపిండి
  • అర కప్పు - బెల్లం పొడి
  • అరటిపండు - ఒకటి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కొబ్బరి తురుము
  • చిటికెడు - ఉప్పు
  • పావు చెంచా - బేకింగ్ సోడా
  • మూడు - యాలకులు
  • ఐదారు చెంచాలు - నూనె

Banana Appam Recipe
బెల్లం పొడి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ అండ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా యాలకులను మెత్తని పొడిలా నూరి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో అరటిపండును ముక్కలుగా చేసి వేసుకుని గుజ్జులా చేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బెల్లం తీసుకుని కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగి కాస్త వేడయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ నీటిని మరో బౌల్​లోకి వడకట్టాలి.

Banana Appam Recipe
యాలకులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత వడకట్టిన బెల్లం వాటర్​లో గోధుమపిండి, యాలకుల పొడి, సన్నని కొబ్బరి తురుము, బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న అరటిపండు గుజ్జు వేసి మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఉండలు కట్టకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అయితే, పిండి మిశ్రమం కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా ఉండకుండా కొంచెం గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద గుంత పొంగనాల పాత్ర పెట్టి గుంతల్లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేయాలి.
  • తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండి అరటిపండు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బాల్స్​లా చేసి అందులో ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాలనివ్వాలి.
Banana Appam Recipe
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • అవి వన్​ సైడ్ మంచిగా కాలి బంగారు రంగులోకి మారాక మరో వైపునకు తిరగేసి అటు వైపు కూడా మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి.
  • రెండు వైపులా చక్కగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, అరటిపండుతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "పొంగనాలు" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!
  • వీటిని చట్నీ లేకుండానే నేరుగా తినేయొచ్చు. చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. మరి, నచ్చితే మీరూ రొటీన్ టిఫెన్స్, స్నాక్స్ కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా అరటిపండు అప్పమ్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

