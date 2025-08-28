Pongal Noodles Recipe in Telugu : 'నూడిల్స్' చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టంగా తినే ఆహార పదార్థాల్లో ఒకటి. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకైతే ఈ పేరు నాలుక అంచుల మీదే ఉంటుంది. మిగతా స్నాక్స్, టిఫెన్లు తినడానికి మారాం చేస్తారు కానీ నూడిల్స్ విషయంలో అలాంటిదేమి ఉండదు. అంతేకాదు, ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇన్స్టంట్గా ఏదైనా స్నాక్ లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా చాలా మంది నూడుల్స్ వైపే చూస్తారు. చకచకా ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి వేడినీళ్లలో వేసి సింపుల్గా రెడీ చేసుకుంటారు.
అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ నూడిల్స్ని ఎప్పుడూ ఒకేరకమైన పద్ధతిలో తినాలన్నా కూడా ఎవరికైనా బోరింగ్ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే, మీకోసం నూడిల్స్తో చేసుకునే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, మంచి ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "పొంగల్ నూడిల్స్". ఈ రెసిపీ పేరు వినడానికి కొత్తగా ఉన్నా టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే! బ్యాచిలర్స్తో పాటు ఎవరైనా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా పొంగలి లాంటి నూడిల్స్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూడిల్స్ ప్యాకెట్స్- రెండు(చిన్నవి)
- మిరియాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- నెయ్యి - తగినంత
- కరివేపాకు - మూడు రెబ్బలు
- వెల్లులి తరుగు - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- సన్నని అల్లం తరుగు - అర చెంచా
- జీడిపప్పు పలుకులు - పావు కప్పు
గణపతి నవరాత్రుల వేళ ఉల్లి, వెల్లుల్లి తినట్లేదా? - మీకోసమే సూపర్ "ఆలూ" రెసిపీ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లిలను కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, చిన్న మిక్సీ జార్లో మిరియాలు, జీలకర్రను మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. వాటర్ వేడయ్యాక నూడిల్స్ ప్యాకెట్స్ని కట్ చేసి వేసుకొని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- అవి కాస్త ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చిల్లుల గరిటెతో ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద రెసిపీకి అనుగుణంగా ఉండే ఒక కడాయి లేదా పాన్ పెట్టుకొని తగినంత నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక అందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకొని కాసేపు వేయించాలి.
- అవన్నీ కాస్త వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు పులుకులు వేసి లైట్గా వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న నూడిల్స్ని వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆఖర్లో కొద్దిగా నెయ్యి, చెంచా వాటర్ పోసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "వెజ్ పొంగల్ నూడిల్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం రెగ్యులర్గా చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా స్నాక్ రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టినవారు ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రెసిపీని ఆస్వాదించిన ఫీలింగ్ని పొందుతారు!
పచ్చికొబ్బరి కారంతో "బెండకాయ ఫ్రై" - జిగురు లేకుండా వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్!
కరకరలాడే "పాలకూర సగ్గుబియ్యం వడలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచి!