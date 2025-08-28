ETV Bharat / offbeat

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా! - PONGAL NOODLES RECIPE

- నూడిల్స్, నెయ్యి కాంబోలో సూపర్ రెసిపీ - బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Pongal Noodles Recipe
Pongal Noodles Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 9:58 AM IST

Pongal Noodles Recipe in Telugu : 'నూడిల్స్' చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టంగా తినే ఆహార పదార్థాల్లో ఒకటి. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకైతే ఈ పేరు నాలుక అంచుల మీదే ఉంటుంది. మిగతా స్నాక్స్, టిఫెన్లు తినడానికి మారాం చేస్తారు కానీ నూడిల్స్ విషయంలో అలాంటిదేమి ఉండదు. అంతేకాదు, ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇన్​స్టంట్​గా ఏదైనా స్నాక్ లేదా బ్రేక్​ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా చాలా మంది నూడుల్స్ వైపే చూస్తారు. చకచకా ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి వేడినీళ్లలో వేసి సింపుల్​గా రెడీ చేసుకుంటారు.

అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ నూడిల్స్​ని ఎప్పుడూ ఒకేరకమైన పద్ధతిలో ​తినాలన్నా కూడా ఎవరికైనా బోరింగ్ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే, మీకోసం నూడిల్స్​తో చేసుకునే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, మంచి ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "పొంగల్ నూడిల్స్". ఈ రెసిపీ పేరు వినడానికి కొత్తగా ఉన్నా టేస్ట్ మాత్రం సూపర్​గా ఉంటుంది. పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే! బ్యాచిలర్స్​తో పాటు ఎవరైనా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా పొంగలి లాంటి నూడిల్స్​ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pongal Noodles Recipe
Ghee (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూడిల్స్‌ ప్యాకెట్స్‌- రెండు(చిన్నవి)
  • మిరియాలు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • నెయ్యి - తగినంత
  • కరివేపాకు - మూడు రెబ్బలు
  • వెల్లులి తరుగు - ఒక చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - అర చెంచా
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పావు కప్పు

Pongal Noodles Recipe
Cashews (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లిలను కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, చిన్న మిక్సీ జార్​లో మిరియాలు, జీలకర్రను మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. వాటర్ వేడయ్యాక నూడిల్స్ ప్యాకెట్స్​ని కట్ చేసి వేసుకొని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి కాస్త ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చిల్లుల గరిటెతో ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
Pongal Noodles Recipe
Pepper (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద రెసిపీకి అనుగుణంగా ఉండే ఒక కడాయి లేదా పాన్ పెట్టుకొని తగినంత నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి.
  • నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక అందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకొని కాసేపు వేయించాలి.
  • అవన్నీ కాస్త వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు పులుకులు వేసి లైట్​గా వేయించుకోవాలి.
Pongal Noodles Recipe
Mirchi (Getty Images)
  • తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న నూడిల్స్​ని వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆఖర్లో కొద్దిగా నెయ్యి, చెంచా వాటర్ పోసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "వెజ్‌ పొంగల్‌ నూడిల్స్‌" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం రెగ్యులర్​గా చేసుకునే బ్రేక్​ఫాస్ట్ లేదా స్నాక్ రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టినవారు ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రెసిపీని ఆస్వాదించిన ఫీలింగ్​ని పొందుతారు!
Pongal Noodles Recipe
Karivepaku (Getty Images)

Pongal Noodles Recipe
Ghee (Getty Images)

Pongal Noodles Recipe
Cashews (Getty Images)

Pongal Noodles Recipe
Karivepaku (Getty Images)

