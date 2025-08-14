ETV Bharat / offbeat

కృష్ణాష్టమి స్పెషల్ "అటుకుల దద్దోజనం" - స్వామివారు మెచ్చే నైవేద్యం - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

- ఈ ప్రసాదం ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Poha Daddojanam Recipe
Poha Daddojanam Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 3:03 PM IST

2 Min Read

Poha Daddojanam Recipe: "కృష్ణాష్టమి" హిందువులు అత్యంత సంబురంగా జరుపుకునే పండగలలో ఒకటి. ఈ పండగనే " శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి", "గోకులాష్టమి", "అష్టమి రోహిణి" అనే పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. ఈ ఏడాది జన్మాష్టమి ఆగస్టు 16వ తేదీ శనివారం వచ్చింది. ఇక వెన్న దొంగకు అటుకులు అంటే ఇష్టం. అటుకులతో చేసిన వంటలు ఏవైనా ఆ కన్నయ్యకు మహా ప్రీతి. అయితే అటుకులతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా ఇలా దద్దోజనం చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. అస్సలు పులుపు లేకుండా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని కేవలం 5 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా గోపాలుడికి ఇష్టమైన అటుకులతో దద్దోజనం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Poha
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • మిరియాలు - 6
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు నీళ్లు పోసుకుంటూ శుభ్రంగా వాష్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి అటుకులను జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు దద్దోజనానికి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, అల్లాన్ని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత శనగపప్పు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
Mirchi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇవి దోరగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత మిరియాలు వేసి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరగా ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఈ పోపు పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
Ginger
అల్లం (Getty Images)
  • ఈలోపు మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కడిగి పక్కన పెట్టిన అటుకులను వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఈ అటుకుల మిశ్రమంలోకి ముందే సిద్ధం చేసుకున్న తాలింపు వేసి కలుపుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటే అటుకుల దద్దోజనం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేసి చిన్ని కృష్ణుడికి నైవేద్యంగా పెట్టండి.
Poha Daddojanam
అటుకుల దద్దోజనం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ దద్దోజనం కోసం మందంగా ఉన్న అటుకులు అయితే బాగుంటాయి. అలాగే అటుకులను నీటిలో ఎక్కువసేపు ఉంచితే మరీ మెత్తగా అవుతాయి కాబట్టి జస్ట్​ వాటర్​లో వేసి క్లీన్​ చేసుకుని జల్లి గిన్నెలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • దద్దోజనం రుచికరంగా ఉండాలంటే పెరుగు టేస్ట్​ బాగుండాలి. కాబట్టి కచ్చితంగా తాజా పెరుగు ఉపయోగించాలి. తాలింపులోకి కావాలనుకుంటే జీడిపప్పు కూడా వేసి ఎర్రగా వేయించి దద్దోజనంలో కలుపుకున్న రుచి బాగుంటుంది.

