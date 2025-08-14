Poha Daddojanam Recipe: "కృష్ణాష్టమి" హిందువులు అత్యంత సంబురంగా జరుపుకునే పండగలలో ఒకటి. ఈ పండగనే " శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి", "గోకులాష్టమి", "అష్టమి రోహిణి" అనే పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. ఈ ఏడాది జన్మాష్టమి ఆగస్టు 16వ తేదీ శనివారం వచ్చింది. ఇక వెన్న దొంగకు అటుకులు అంటే ఇష్టం. అటుకులతో చేసిన వంటలు ఏవైనా ఆ కన్నయ్యకు మహా ప్రీతి. అయితే అటుకులతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా ఇలా దద్దోజనం చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. అస్సలు పులుపు లేకుండా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని కేవలం 5 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా గోపాలుడికి ఇష్టమైన అటుకులతో దద్దోజనం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఎండుమిర్చి - 1
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- మిరియాలు - 6
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అటుకులు - అర కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు నీళ్లు పోసుకుంటూ శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి అటుకులను జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు దద్దోజనానికి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, అల్లాన్ని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత శనగపప్పు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇవి దోరగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత మిరియాలు వేసి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరగా ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ పోపు పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
- ఈలోపు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కడిగి పక్కన పెట్టిన అటుకులను వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఈ అటుకుల మిశ్రమంలోకి ముందే సిద్ధం చేసుకున్న తాలింపు వేసి కలుపుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటే అటుకుల దద్దోజనం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేసి చిన్ని కృష్ణుడికి నైవేద్యంగా పెట్టండి.
చిట్కాలు:
- ఈ దద్దోజనం కోసం మందంగా ఉన్న అటుకులు అయితే బాగుంటాయి. అలాగే అటుకులను నీటిలో ఎక్కువసేపు ఉంచితే మరీ మెత్తగా అవుతాయి కాబట్టి జస్ట్ వాటర్లో వేసి క్లీన్ చేసుకుని జల్లి గిన్నెలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- దద్దోజనం రుచికరంగా ఉండాలంటే పెరుగు టేస్ట్ బాగుండాలి. కాబట్టి కచ్చితంగా తాజా పెరుగు ఉపయోగించాలి. తాలింపులోకి కావాలనుకుంటే జీడిపప్పు కూడా వేసి ఎర్రగా వేయించి దద్దోజనంలో కలుపుకున్న రుచి బాగుంటుంది.
