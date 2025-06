ETV Bharat / offbeat

అటుకులు, పొటాటోతో అద్దిరిపోయే కట్​లెట్స్​! - భలే రుచిగా ఉంటాయి! - POHA CUTLET RECIPE

Published : June 22, 2025 at 4:11 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

How To Make Poha Cutlet in Telugu : నార్మల్​గా అటుకులతో ఉదయాన్నే పోహా ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అలాగే అటుకుల పాయసం కూడా నైవేద్యంగా చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మనం అటుకులతో ఈవెనింగ్​ స్నాక్​ రెసిపీ తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా పోహా కట్​లెట్స్​ చేస్తే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. వీటిని డీప్​ ఫ్రై లేకుండా హెల్దీగా తక్కువ నూనెతో చేసుకోవచ్చు. మరి సూపర్​ టేస్టీ పోహా కట్​లెట్స్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా!

అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :