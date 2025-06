ETV Bharat / offbeat

రైతుల ఖాతాల్లోకి 2వేల రూపాయలు - "పీఎం కిసాన్" నిధుల విడుదల ఎపుడో తెలుసా? - PM KISAN 2025

pm_kisan_2025 ( Getty images )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 20, 2025 at 11:06 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 11:40 AM IST 2 Min Read

PM Kisan 2025 : రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పీఎం కిసాన్‌ (PM Kisan) నిధులు నేడో, రేపో విడుదల కానున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం ద్వారా 19సార్లు నిధులు మంజూరు కాగా, తాజాగా 20వ సారి రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బు జమ కానుంది. కిసాన్ సమ్మాన్ పథకం 2019 ఫిబ్రవరి 24న ప్రారంభించగా గత 19 విడుతల్లో అర్హులైన రైతుల ఖాతాల్లోకి డబ్బు నమోదైంది. 18 విడుతల్లో 11 కోట్ల మంది రైతులకు రూ.3.46లక్షల కోట్లు లబ్ధి చేకూరింది. 19వ విడుత కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులను బిహార్‌లోని భాగల్‌పుర్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ నిధులు విడుదల చేయగా రూ.22వేల కోట్లతో 9.7 కోట్ల మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరింది.

