Pineapple Rava Kesari : పండుగలు, అన్నాదానాల సమయంలో రవ్వ కేసరి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చేస్తుంటారు. కొంత మంది పంచదార వేస్తే, ఇంకొంత మంది బెల్లం, కండ చక్కర వేస్తుంటారు. కానీ, పైనాపిల్ వేసి చేసే ఉడిపి స్టైల్ రవ్వ కేసరి ఎంతో మృదువుగా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా ఉంటుంది. కేసరి చేశారా లేక హల్వానా! అన్నట్లుగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఈ సారి వినాయక చవితి వేళ ఇలాంటి కేసరి చేసి గణనాథుడికి ప్రత్యేకంగా నివేదించండి. ఈ రెసిపీని మీ స్నేహితులకు కూడా పరిచయం చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నీళ్లు - 3 కప్పులు
- పైనాపిల్ ముక్కలు - 3 గుండ్రటి ముక్కలు
- నెయ్యి - 5 టేబుల్ స్పూన్ల
- లవంగాలు - 6
- చిరోటి రవ్వ - కప్పు
- జీడిపప్పు - 20
- పంచదార - కప్పున్నర
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
- ఫుడ్ కలర్ - 1 గ్రాము
- యాలకుల పొడి - టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని 3 కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. మరుగుతున్న సమయంలో తియ్యని పైనాపిల్ ముక్కలు వీలైనంత చిన్నవిగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. పైనాపిల్ ముక్కలు నెయ్యిలో కూడా వేయించుకుని చేసుకోవచ్చు. నీళ్లలో పైనాపిల్ మెత్తబడితే చాలు! అప్పటి వరకు నీటిని మరిగించుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో స్టవ్పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని 4 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయించాలి. అందులో 6 లవంగాలు, కప్పు చిరోటి రవ్వ వేసుకుని బాగా కలుపుతూ సిమ్ లో వేయించాలి. రవ్వ మంచి రంగు వచ్చే వరకు జాగ్రత్తగా తక్కువ మంటలో వేయించాలి. వాస్తవానికి రవ్వ కేసరిలో లవంగాలు వేసుకోవడం మనకు కొత్తగా అనిపించినా ఉడిపి స్టైల్ రవ్వ కేసరిలో తప్పకుండా ఉంటాయి. ఇపుడు జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కలపాలి. మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించి పైనాపిల్ ఉడికించిన నీళ్లు పోసుకుని కప్పు రవ్వకు కప్పున్నర పంచదార వేసుకుని కలపాలి. ఒక వేళ మీరు 2 కప్పుల రవ్వ తీసుకుంటే మూడు కప్పుల పంచదార వేయాల్సి ఉంటుంది.
- రవ్వ కేసరిలో కప్పు రవ్వకు 2 కప్పుల పంచదార వేస్తాం కానీ, స్వీట్ పైనాపిల్ ముక్కలు కూడా వేశాం కాబట్టి తక్కువగా వాడుకోవాలి. రవ్వ, పైనాపిల్ ఉడికించిన నీళ్లు కూడా పోసి బాగా కలుపుతూ కేసరి దగ్గర పడుతున్నపుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత పెద్ద చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు, ఇంకాస్త ఫుడ్ కలర్ వేసుకుని మిక్స్ చేయాలి.
- చివరగా టీ స్పూన్ యాలకులను పొట్టు లేకుండా పొడి చేసి వేసుకుని 7-8 నిమిషాల పాటు అడుగు పట్టకుండా ఉడికించుకుంటే చాలు! ఉడిపి స్టైల్ రవ్వ కేసరి రెడీగా ఉంటుంది. ఈ కేసరి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది.
