మఖానాతో "స్పాంజ్​ దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - చాలా టేస్టీ! - PHOOL MAKHANA SPONGE DOSA

- తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ! - ఏ చట్నీతో తిన్నా అద్దిరిపోతాయి

Phool Makhana Sponge Dosa
Phool Makhana Sponge Dosa (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read

Phool Makhana Sponge Dosa: పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలలో మఖానా ఒకటి. ఇది రుచిలోనే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలోనూ సూపర్ ఫుడ్​. ఇక ఇది అధిక బరువును తగ్గించడం సహా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ డైట్​లో వీటిని చేర్చుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా మఖానాతో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేవే కాకుండా ఓసారి ఇలా స్పాంజ్​ దోశ ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. పైగా వీటి తయారీకి పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఏ చట్నీతో తిన్నా ఇవి సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా స్పాంజ్​ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Phool Makhana
ఫూల్​ మఖానా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మఖానా - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Rava
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఫూల్​ మఖానా, బొంబాయి రవ్వ, అటుకులు, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • పదార్థాలన్నింటినీ మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత కప్పు వాటర్​ పోసి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పావు గంట తర్వాత మూత తీసి మఖానా మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలుపుకున్న తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి అర కప్పు వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • గ్రైండ్​ చేసిన మఖానా మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకున్న తర్వాత సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఒకే డైరెక్షన్​లో మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి బేకింగ్​ సోడా వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మిక్స్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత గరిటెడు పిండిని పోసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Phool Makhana Sponge Dosa
స్పాంజ్​ దోశ (Getty Images)
  • మంటను సిమ్​లోనే పెట్టి దోశను ఓ వైపు మంచి కలర్​ వచ్చే వరకు కాల్చుకోవాలి. మంచిగా కాలిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సినన్నీ దోశలుగా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే మఖానాతో ఎంతో సాఫ్ట్​గా ఉండే స్పాంజ్​ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Phool Makhana Sponge Dosa
మఖానా స్పాంజ్​ దోశలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పెరుగు పుల్లగా ఉంటే స్పాంజ్​ దోశల రుచి మరింత బాగుంటుంది. ఈ దోశలు కాల్చుకోవడానికి చుక్క నూనె అవసరం లేదు.
  • స్పాంజ్​ దోశల కోసం పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా ఉండనవసరం లేదు. అలాగే పెనం మీద పిండిని పోసిన తర్వాత మరీ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే స్పాంజ్​ దోశలనేవి కాస్త మందంగానే ఉంటాయి.

