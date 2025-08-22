Phool Makhana Sponge Dosa: పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలలో మఖానా ఒకటి. ఇది రుచిలోనే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలోనూ సూపర్ ఫుడ్. ఇక ఇది అధిక బరువును తగ్గించడం సహా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ డైట్లో వీటిని చేర్చుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా మఖానాతో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేవే కాకుండా ఓసారి ఇలా స్పాంజ్ దోశ ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. పైగా వీటి తయారీకి పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఏ చట్నీతో తిన్నా ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా స్పాంజ్ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మఖానా - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- అటుకులు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - అర కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఫూల్ మఖానా, బొంబాయి రవ్వ, అటుకులు, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
- పదార్థాలన్నింటినీ మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత కప్పు వాటర్ పోసి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- పావు గంట తర్వాత మూత తీసి మఖానా మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలుపుకున్న తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి అర కప్పు వాటర్ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన మఖానా మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకున్న తర్వాత సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఒకే డైరెక్షన్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి బేకింగ్ సోడా వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత గరిటెడు పిండిని పోసి లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- మంటను సిమ్లోనే పెట్టి దోశను ఓ వైపు మంచి కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకోవాలి. మంచిగా కాలిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సినన్నీ దోశలుగా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే మఖానాతో ఎంతో సాఫ్ట్గా ఉండే స్పాంజ్ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెరుగు పుల్లగా ఉంటే స్పాంజ్ దోశల రుచి మరింత బాగుంటుంది. ఈ దోశలు కాల్చుకోవడానికి చుక్క నూనె అవసరం లేదు.
- స్పాంజ్ దోశల కోసం పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా ఉండనవసరం లేదు. అలాగే పెనం మీద పిండిని పోసిన తర్వాత మరీ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే స్పాంజ్ దోశలనేవి కాస్త మందంగానే ఉంటాయి.
