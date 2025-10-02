టేస్టీ "మఖానా చాట్" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది!
-ఈవెనింగ్ టైమ్కి సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : October 2, 2025 at 4:42 PM IST
Phool Makhana Chat: ఫూల్ మఖానా అద్భుతమైన పోషకాహారం. రుచిలోనే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలోనూ సూపర్ ఫుడ్. ఇందులోని పోషకాలు అధిక బరువు తగ్గించడం సహా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ డైట్లో వీటిని చేర్చుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా మఖానాతో లడ్డూలు, దోశలు, బొబ్బట్లు అంటూ ఎన్నో రకాల రెసిపీలు చేస్తున్నారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మఖానాతో అద్దిరిపోయే చాట్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఈ చాట్ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మఖానా చాట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మఖానా -2 కప్పులు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- కారం - 2 టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - పావు టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమాటా - 1
- చాట్ మసాలా - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మఖానా వేసుకోవాలి. స్టవ్ను సిమ్లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- మఖానా వేగి లైట్గా కలర్ మారి, క్రిస్పీగా వేగినప్పుడు ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి నూనె వేసి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మరోసారి అదే పాన్లోకి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి 1 టేబుల్స్పూన్ కారం, పసుపు, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం వేయించిన మఖానా వేసి మసాలాలు మొత్తం పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, టమాటా తరుగు, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చాట్ మసాలా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి నిమ్మరసం పిండి ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా వేయించిన పల్లీలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన మఖానా వేసి కలిపితే సరి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మఖానా చాట్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మఖానాను క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే చాట్ రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఉల్లిపాయ, టమాటా మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, క్యారెట్ తురుము వంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు.
రేషన్ బియ్యంతో "స్పాంజ్ దోశలు" - పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్ టేస్ట్!
దసరా స్పెషల్: తెలంగాణ స్టైల్ "బోటీ ఫ్రై" - నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు!