టేస్టీ "మఖానా చాట్"​ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది!

-ఈవెనింగ్ టైమ్​కి సూపర్​ స్నాక్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Phool Makhana Chat
Phool Makhana Chat (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 4:42 PM IST

Phool Makhana Chat: ఫూల్‌ మఖానా అద్భుతమైన పోషకాహారం. రుచిలోనే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలోనూ సూపర్ ఫుడ్​. ఇందులోని పోషకాలు అధిక బరువు తగ్గించడం సహా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ డైట్​లో వీటిని చేర్చుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా మఖానాతో లడ్డూలు, దోశలు, బొబ్బట్లు అంటూ ఎన్నో రకాల రెసిపీలు చేస్తున్నారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మఖానాతో అద్దిరిపోయే చాట్​ చేసుకోవచ్చు. కేవలం 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఈ చాట్​ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మఖానా చాట్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Phool Makhana Chat
మఖానా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మఖానా -2 కప్పులు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కారం - 2 టేబుల్​స్పూన్​​
  • పసుపు - పావు టేబుల్​స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ​ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమాటా - 1
  • చాట్​ మసాలా - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Phool Makhana Chat
పల్లీలు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మఖానా వేసుకోవాలి. స్టవ్​ను సిమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • మఖానా వేగి లైట్​గా కలర్​ మారి, క్రిస్పీగా వేగినప్పుడు ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి నూనె వేసి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మరోసారి అదే పాన్​లోకి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి 1 టేబుల్​స్పూన్​ కారం, పసుపు, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం వేయించిన మఖానా వేసి మసాలాలు మొత్తం పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
Phool Makhana Chat
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, టమాటా తరుగు, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చాట్​ మసాలా వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి నిమ్మరసం పిండి ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా వేయించిన పల్లీలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా వేయించిన మఖానా వేసి కలిపితే సరి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మఖానా చాట్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Phool Makhana Chat
మఖానా చాట్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మఖానాను క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే చాట్​ రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఉల్లిపాయ, టమాటా మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, క్యారెట్​ తురుము వంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు.

