Pesarapappu Garelu : గారెల రుచి గురించి తెలుగు ప్రజలకు కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సిన అక్కర్లేదు. కానీ, గారెలు క్రంచీగా, నూనె ఎక్కువగా పీల్చకుండా రావాలంటే ఇక్కడ చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో చేస్తే చాలు. పెసరపప్పు గారెలు ఉదయం టిఫిన్లోకి లేదా వర్షం పడుతున్నపుడు సాయంత్రం స్నాక్స్గా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.
తెల్లటి ఇడ్లీ బోర్ కొడుతోందా? - రవ్వ లేకుండానే "కమ్మటి ఇడ్లీలు" ఇలా చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- నీళ్లు - 2 కప్పులు
- పచ్చి మిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి - 4
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 2
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- బియ్యం పిండి - 1 టీ స్పూన్
- వంట సోడా - పావు టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బౌల్లోకి 1 కప్పు పెసరపప్పు తీసుకోవాలి. రెండు, మూడు సార్లు బాగా కడగాలి. మరో స్టవ్ పై 2 కప్పుల నీళ్లు మరిగించి పెసరపప్పులో కలుపుకోవాలి. మరిగించిన నీళ్లలో కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాలు నానబెడితే పప్పు బాగా నానిపోయి మెత్తబడుతుంది. ఇలా వేడి నీళ్లు పోసుకోవడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి కారానికి తగ్గట్లుగా ఐదారు పచ్చి మిర్చి వేసుకుని, అందులోనే వెల్లుల్లి, అల్లం, కరివేపాకు వేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు పప్పు నానిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. పప్పు నానిన తర్వాత నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకుని తీసుకోవాలి. ఈ పప్పు మొత్తం కాకుండా కొద్దిగా పక్కన పెట్టుకుని మిగిలిన పప్పును మిక్సీలో పచ్చిమిర్చి, అల్లంతో పాటు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చాలా మంది పప్పు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు వేర్వేరుగా గ్రైండ్ చేసి కలుపుకుంటుంటారు. కానీ, ఇలా కలిపి గ్రైండ్ చేసుకుంటే గారెల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
- బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర ఆకులు, 1 టీ స్పూన్ బియ్యం పిండి వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- బియ్యం పిండి తప్పనిసరి కాదని గుర్తుంచుకోండి. కానీ, బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల గారెల రుచి బాగుంటుంది. అదే విధంగా గారెలు క్రిస్పీగా రావడానికి పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే పిండిని చేతులతో గారెల షేప్లో వత్తుకుని నూనెలో వేసుకుని వేసుకోవాలి.
- మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాల్చుకోవాలి. మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టడం వల్ల పైన మాడిపోయి లోపల పిండి పచ్చిగా ఉంటుంది.
గణేశ్ నవరాత్రుల స్పెషల్ "పులిహోర పొడి" - ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే 6 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!
చుక్క నూనె లేకుండానే "టమోటా పచ్చడి" - కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే రెడీ!