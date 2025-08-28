ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "పెసరపప్పు గారెలు" - క్రిస్పీగా, నూనె ఎక్కువ పీల్చకుండా ఇలా చేయండి! - PESARAPAPPU GARELU

మార్నింగ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ - ఈవెనింగ్ స్నాక్స్ లోకి టేస్టీ గారెలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 3:21 PM IST

Pesarapappu Garelu : గారెల రుచి గురించి తెలుగు ప్రజలకు కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సిన అక్కర్లేదు. కానీ, గారెలు క్రంచీగా, నూనె ఎక్కువగా పీల్చకుండా రావాలంటే ఇక్కడ చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో చేస్తే చాలు. పెసరపప్పు గారెలు ఉదయం టిఫిన్​లోకి లేదా వర్షం పడుతున్నపుడు సాయంత్రం స్నాక్స్​గా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • నీళ్లు - 2 కప్పులు
  • పచ్చి మిర్చి - 6
  • వెల్లుల్లి - 4
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 2
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
  • బియ్యం పిండి - 1 టీ స్పూన్
  • వంట సోడా - పావు టీ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు

  1. మీకు సమయం ఉంటే పెసరపప్పును 3 గంటలు కడిగి నానబెట్టి తీసుకోవచ్చు.
  2. పెసరపప్పు కంటే పొట్టు పెసరపప్పుతో గారెల రుచి చాలా బాగుంటుంది.
  3. పప్పులో కొంత పక్కన పెట్టి అన్నీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత కలిపితే క్రంచీగా వస్తాయి.
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బౌల్​లోకి 1 కప్పు పెసరపప్పు తీసుకోవాలి. రెండు, మూడు సార్లు బాగా కడగాలి. మరో స్టవ్ పై 2 కప్పుల నీళ్లు మరిగించి పెసరపప్పులో కలుపుకోవాలి. మరిగించిన నీళ్లలో కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాలు నానబెడితే పప్పు బాగా నానిపోయి మెత్తబడుతుంది. ఇలా వేడి నీళ్లు పోసుకోవడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది.
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లోకి కారానికి తగ్గట్లుగా ఐదారు పచ్చి మిర్చి వేసుకుని, అందులోనే వెల్లుల్లి, అల్లం, కరివేపాకు వేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు పప్పు నానిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. పప్పు నానిన తర్వాత నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకుని తీసుకోవాలి. ఈ పప్పు మొత్తం కాకుండా కొద్దిగా పక్కన పెట్టుకుని మిగిలిన పప్పును మిక్సీలో పచ్చిమిర్చి, అల్లంతో పాటు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • చాలా మంది పప్పు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు వేర్వేరుగా గ్రైండ్ చేసి కలుపుకుంటుంటారు. కానీ, ఇలా కలిపి గ్రైండ్ చేసుకుంటే గారెల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
  • బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర ఆకులు, 1 టీ స్పూన్ బియ్యం పిండి వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • బియ్యం పిండి తప్పనిసరి కాదని గుర్తుంచుకోండి. కానీ, బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల గారెల రుచి బాగుంటుంది. అదే విధంగా గారెలు క్రిస్పీగా రావడానికి పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి.
  • ఇపుడు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే పిండిని చేతులతో గారెల షేప్​లో వత్తుకుని నూనెలో వేసుకుని వేసుకోవాలి.
  • మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కాల్చుకోవాలి. మంట హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టడం వల్ల పైన మాడిపోయి లోపల పిండి పచ్చిగా ఉంటుంది.

