Pesarapappu Murukulu: స్కూల్ నుంచి రాగానే పిల్లలు స్నాక్స్ పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అందుకే వాళ్ల కోసం అమ్మలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయని మురుకులు చేస్తారు. దీంతో పిల్లలు ఎప్పుడు స్నాక్స్ అడిగితే అప్పుడు వాటిని పెట్టేస్తుంటారు. అయితే సాధారణంగా మురుకులను చాలా మంది శనగపిండి ఉపయోగించి చేస్తారు. కానీ ఈ పిండి అందరికీ పడదు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం పెసరపప్పుతో చేసుకునే మురుకుల రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఇవి నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. తయారీ కూడా ఈజీనే. మొదటిసారి చేసే వారు కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంటారు. పైగా లోపల పిండి ఉడకదు అనే టెన్షన్ ఉండదు. నూనె కూడా పీల్చవు. మరి లేట్ చేయకుండా పెసరపప్పుతో మురుకులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
- బటర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పప్పులోని నీటిని వంపేసి ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి వేసుకుని కప్పు వాటర్ పోసుకుని మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పును మెత్తగా కదుపుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి ఉడికించిన పప్పును వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అందులోకి బియ్యప్పిండి, బటర్, నువ్వులు, ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఈ పదార్థాలన్నింటినీ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పెసరపప్పు మిశ్రమం మొత్తం బియ్యప్పిండిలో కలిసిన తర్వాత లైట్గా నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ పిండి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- అలాగే మురుకుల గొట్టం తీసుకుని లోపలి భాగాన లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పిండిని మురుకులుగా నూనెలో వత్తుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వత్తుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి నూనెలో వత్తుకుని బంగారు రంగు వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే సరి. ఎంతో కరకరలాడే పెసరపప్పు మురుకులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉడికించిన పెసరపప్పును వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అస్సలు పలుకు లేకుండా స్మూత్ పేస్ట్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి.
- ఇందులో కారం అస్సలు వేయలేదు. ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే కాస్త లైట్గా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది.
- బటర్ లేకపోతే దాని బదులు నూనె లేదా నెయ్యి అయినా వాడొచ్చు.
