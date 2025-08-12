ETV Bharat / offbeat

పెసరపప్పుతో "మురుకులు" - నూనె పీల్చకుండా గుల్లగా - శనగపిండితో పనేలేదు! - PESARAPAPPU MURUKULU

పెసరపప్పుతో కరకరలాడే మురుకులు ఇలా చేసుకోండి - పిల్లలు ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Pesarapappu Murukulu
Pesarapappu Murukulu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read

Pesarapappu Murukulu: స్కూల్​ నుంచి రాగానే పిల్లలు స్నాక్స్​ పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అందుకే వాళ్ల కోసం అమ్మలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయని మురుకులు చేస్తారు. దీంతో పిల్లలు ఎప్పుడు స్నాక్స్​ అడిగితే అప్పుడు వాటిని పెట్టేస్తుంటారు. అయితే సాధారణంగా మురుకులను చాలా మంది శనగపిండి ఉపయోగించి చేస్తారు. కానీ ఈ పిండి అందరికీ పడదు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం పెసరపప్పుతో చేసుకునే మురుకుల రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఇవి నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. తయారీ కూడా ఈజీనే. మొదటిసారి చేసే వారు కూడా పర్ఫెక్ట్​గా చేస్తుంటారు. పైగా లోపల పిండి ఉడకదు అనే టెన్షన్​ ఉండదు. నూనె కూడా పీల్చవు. మరి లేట్​ చేయకుండా పెసరపప్పుతో మురుకులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Moong Dal
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • బటర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - సరిపడా
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పప్పులోని నీటిని వంపేసి ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి వేసుకుని కప్పు వాటర్​ పోసుకుని మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పును మెత్తగా కదుపుకోవాలి. మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించిన పప్పును వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Sesame Seeds
నువ్వులు (Getty Images)
  • అందులోకి బియ్యప్పిండి, బటర్​, నువ్వులు, ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఈ పదార్థాలన్నింటినీ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు మిశ్రమం మొత్తం బియ్యప్పిండిలో కలిసిన తర్వాత లైట్​గా నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ పిండి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Butter
వెన్న (Getty Images)
  • అలాగే మురుకుల గొట్టం తీసుకుని లోపలి భాగాన లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసుకోవాలి. ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత పిండిని మురుకులుగా నూనెలో వత్తుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వత్తుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి నూనెలో వత్తుకుని బంగారు రంగు వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే సరి. ఎంతో కరకరలాడే పెసరపప్పు మురుకులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pesarapappu Murukulu
పెసరపప్పు జంతికలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఉడికించిన పెసరపప్పును వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అస్సలు పలుకు లేకుండా స్మూత్​ పేస్ట్​ వచ్చేలా చూసుకోవాలి.
  • ఇందులో కారం అస్సలు వేయలేదు. ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే కాస్త లైట్​గా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ వేసుకున్నా సరిపోతుంది.
  • బటర్​ లేకపోతే దాని బదులు నూనె లేదా నెయ్యి అయినా వాడొచ్చు.

కమ్మని "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే!

రాగిపిండితో పిల్లలకు నచ్చే "చాకోస్​" - సూపర్​ టేస్ట్​తో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!

Pesarapappu Murukulu: స్కూల్​ నుంచి రాగానే పిల్లలు స్నాక్స్​ పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అందుకే వాళ్ల కోసం అమ్మలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయని మురుకులు చేస్తారు. దీంతో పిల్లలు ఎప్పుడు స్నాక్స్​ అడిగితే అప్పుడు వాటిని పెట్టేస్తుంటారు. అయితే సాధారణంగా మురుకులను చాలా మంది శనగపిండి ఉపయోగించి చేస్తారు. కానీ ఈ పిండి అందరికీ పడదు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం పెసరపప్పుతో చేసుకునే మురుకుల రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఇవి నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. తయారీ కూడా ఈజీనే. మొదటిసారి చేసే వారు కూడా పర్ఫెక్ట్​గా చేస్తుంటారు. పైగా లోపల పిండి ఉడకదు అనే టెన్షన్​ ఉండదు. నూనె కూడా పీల్చవు. మరి లేట్​ చేయకుండా పెసరపప్పుతో మురుకులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Moong Dal
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • బటర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - సరిపడా
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పప్పులోని నీటిని వంపేసి ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి వేసుకుని కప్పు వాటర్​ పోసుకుని మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పును మెత్తగా కదుపుకోవాలి. మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించిన పప్పును వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Sesame Seeds
నువ్వులు (Getty Images)
  • అందులోకి బియ్యప్పిండి, బటర్​, నువ్వులు, ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఈ పదార్థాలన్నింటినీ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు మిశ్రమం మొత్తం బియ్యప్పిండిలో కలిసిన తర్వాత లైట్​గా నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ పిండి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Butter
వెన్న (Getty Images)
  • అలాగే మురుకుల గొట్టం తీసుకుని లోపలి భాగాన లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసుకోవాలి. ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత పిండిని మురుకులుగా నూనెలో వత్తుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వత్తుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి నూనెలో వత్తుకుని బంగారు రంగు వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే సరి. ఎంతో కరకరలాడే పెసరపప్పు మురుకులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pesarapappu Murukulu
పెసరపప్పు జంతికలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఉడికించిన పెసరపప్పును వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అస్సలు పలుకు లేకుండా స్మూత్​ పేస్ట్​ వచ్చేలా చూసుకోవాలి.
  • ఇందులో కారం అస్సలు వేయలేదు. ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే కాస్త లైట్​గా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ వేసుకున్నా సరిపోతుంది.
  • బటర్​ లేకపోతే దాని బదులు నూనె లేదా నెయ్యి అయినా వాడొచ్చు.

కమ్మని "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే!

రాగిపిండితో పిల్లలకు నచ్చే "చాకోస్​" - సూపర్​ టేస్ట్​తో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!

For All Latest Updates

TAGGED:

CRISPY PESARAPAPPU MURUKULUMURUKULU WITH MOONG DALMOONG DAL JANTIKALUపెసరపప్పు జంతికలు ఎలాPESARAPAPPU MURUKULU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.