Pesara Pappu Ponganalu : బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీల్లో పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఇష్టంగా తినే వాటిలో గుంత పొంగనాలు ఒకటి. ఇంట్లో వీటిని చేయాలంటే ఒకరోజు ముందే పప్పు నానబెట్టి, రాత్రి రుబ్బి పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. సమయాభావం వల్ల ఒక్కోసారి ఇలా చేయడం కుదరదు. అలాంటప్పుడు పెసరపప్పుతో ఇన్స్టంట్ గుంత పొంగనాలు ట్రై చేయండి. ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా చేస్తే కేవలం నిమిషాల్లోనే వేడివేడి కమ్మటి పొంగనాలు మీ ముందుంటాయి. పైగా వీటిని చేసుకోవడం కూడా ఈజీ! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీటి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జిలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- తురిమి పెట్టుకున్న అల్లం - ఒక టీ స్పూన్
- తురిమిన కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పెద్ద ఉల్లిపాయ -1
- పచ్చిమిర్చి -1
- క్యాబేజీ - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
- సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఒక కప్పు పెసరపప్పును శుభ్రం చేసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పప్పులో నీళ్లు తీసివేసి దానిని మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. అందులో అరకప్పు నీళ్లు పోసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుంటే రవ్వ అందులో నానిపోతోంది.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకోని తాలింపు కోసం ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. అందులో ఒక స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జిలకర్ర, కొంచెం పసుపు, కొంచె ఇంగువ వేయాలి. వాటిని బాగా ఫ్రై చేయాలి
- అవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ తురిమి పెట్టుకున్న అల్లంతో పాటు సన్నగా తరిగినన కరివేపాకు వేయాలి. అలా అవి వేగిన తర్వాత తురిమిన పెద్ద ఉల్లిపాయతో పాటు పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి. దానితో పాటు సన్నగా తరిగిన క్యాబేజీ ఒక కప్పును అందులో వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఈ క్రమంలోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలుపుకోవాలి. మనం పిండిలో ఉప్పు వేసుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడే సాల్ట్ని యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆవ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్న పిండిలో క్యాబేజీతో చేసిన మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇలా వాటిని కలుపుతూ రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ యాడ్ చేస్తూ పిండి రెడీ చేసుకోవాలి. దీంతో పాటు కొంచెం కారం, అదేవిధంగా సోడా వేసుకోవాలి. మరోవైపు పిండి పల్చగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గుంత పొంగనాల పాత్ర తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని అందులో ఉన్న గుంతలో కొంచె నూనె వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం తయారు చేసిన పిండిని వాటిలో వేయాలి. మంటను మీడియంలో ఉంచాలి. పొంగనాలు రెండు పక్కలా వేగిన తర్వాత వాటిని బయటకు తీయాలి.
- రెడీ అయిన పొంగనాలను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. వీటిని కొబ్బరి, పల్లీ, టమాటా చట్నీలతో తింటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతోంది. వీటిని బ్రేక్ ఫాస్ట్తో పాటు, స్నాక్స్, రాత్రికి డిన్నర్లో తిన్నవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
