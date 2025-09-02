ETV Bharat / offbeat

'మెంతి ఆకు పెసరపప్పు ' - ఇలా చేశారంటే డబుల్ టేస్ట్! - PESARA PAPPU AKUKURA

పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టపడే పెసరపప్పు ఆకుకూర - ఇలా ఓసారి టై చేయండి!

Thotakura Menthkura Pesarapappu Curry
Thotakura Menthkura Pesarapappu Curry (Getty Images)
Published : September 2, 2025 at 10:12 AM IST

Thotakura Menthkura Pesarapappu Curry : పప్పుతో చేసిన కూరలంటే చాలామందికి ఇష్టం. పెసరపప్పు, కందిపప్పు, శనగపప్పుతో వివిధ రకాల వంటలను చేస్తారు. వీటిలో ఆకుకూరలు కలిపి కర్రీస్ చేస్తారు. కానీ ఏదైనా ఒక పప్పు లేదా ఆకుకూర కలిపి కూరలు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో పెసరపప్పు ఆకుకూర చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతోంది. అంతేకాక దీనితో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటారు. మరీ పెసరపప్పు ఆకుకూర ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Thotakura Menthkura Pesarapappu Curry
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు- ఒక కప్పు
  • కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • మెంతికూర - ఒకటి
  • తోటకూర - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - పది
  • టమోటాలు - రెండు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పసుపు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంతా
  • నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • వెల్లులి - ఒకటి
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Thotakura Menthkura Pesarapappu Curry
మెంతికూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కుక్కర్​ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఒక కప్పు పెసరపప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా పావు కప్పు కందిపప్పు యాడ్ చేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
  • మరోవైపు మెంతికూర, తోటకూర కట్టలను కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
Thotakura Menthkura Pesarapappu Curry
తోటకూర (Getty Images)
  • ఫ్రై అయిన పప్పుల్లోకి కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలతోపాటు కొద్దిగా చింతపండును యాడ్ చేయాలి. నీళ్లు తగినంతా పోసి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు కడిగిపెట్టుకున్న ఆకుకూరలను కుక్కర్​లో వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి.
Thotakura Menthkura Pesarapappu Curry
కందిపప్పు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కుక్కర్ మూత పెట్టి మూడు విజిల్స్ వరకు ఉంచాలి. విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత సరిపడా ఉప్పు వేసి పప్పు గుత్తితో పప్పును రుబ్బుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్, జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్, వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఐదు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు కొద్దిగా వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Thotakura Menthkura Pesarapappu Curry
పొపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పప్పులోకి తాలింపును వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతేనండీ వేడివేడి పెసరపప్పు ఆకుకూర రెడీ అవుతుంది.
  • దీనిని అన్నంలో కలిపి నెయ్యి వేసుకోని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగా తింటారు.
  • ఇంకెందుకూ ఆలస్యం ఈ విధానం నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

