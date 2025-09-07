ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పెసర లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేకుండా తక్కువ టైమ్​లోనే రెడీ!

ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే పెసర లడ్డూ

Green Gram Laddu Making
Green Gram Laddu Making (Getty Images)
Green Gram Laddu Making : పెసర్లను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కూరలు, దోశలు, స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. మరి వీటితో ఎప్పుడైనా లడ్డూలను తయారు చేశారా? ఒకవేళ చేయకుంటే ఇప్పుడు చేసి చూడండి. ఇందుకోసం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో పెసర లడ్డూను ట్రై చేస్తే సూపర్​గా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా వీటిని పాకం పట్టే పనిలేకుండానే నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ స్వీట్ చాలా రుచికరంగా ఉండడంతోపాటు ఆరోగ్యంగానూ ఉంటుంది. మరి దీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Green Gram Laddu Making
పెసర్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసర్లు - ఒక కప్పు
  • బెల్లం - అర కప్పు
  • నెయ్యి - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • బాదం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • కాజు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • కిస్​మిస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకులపొడి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
Green Gram Laddu Making
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • తొలుత ఓ గిన్నెలో ఒక కప్పు పెసర్లను తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని కడిగిన పెసర్లను వేయాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పెసర్లలో నీళ్లు పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • పెసర్లు కలర్ మారి క్రిస్పీగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ గిన్నెలో తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం చల్లారిన పెసర్లను మిక్సీజార్​ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Green Gram Laddu Making
బెల్లం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు బెల్లంతో పాటు కొన్ని నీళ్లను యాడ్ చేయాలి. బెల్లం కరిగేంత వరకూ కలుపుతూ ఉండాలి.
  • బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అనంతరం దీనిని చల్లారేంత వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ క్రమంలోనే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బాదం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్​మిస్, ఒక టేబుల్ కాజు వేసి లైట్​గా ఫ్రై చేయాలి. అవి కలర్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
Green Gram Laddu Making
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అదే నెయ్యిలో తయారు చేసి పెట్టుకున్న పెసర పిండిని వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పిండికి నెయ్యి పట్టే వరకూ కలుపుతూ ఉండాలి.
  • అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలకులపొడి, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రైఫూట్స్​ని​ వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా చల్లారిన బెల్లం నీరు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెసర పిండిన కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన పిండిని లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇక అంతే ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు లడ్డూ సిద్ధమైనట్లే.
  • పిల్లలకు మంచి ప్రొటీన్ అందిస్తుంది. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీకు ఈ విధానం నచ్చితే ఓసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

