నోరూరించే "పెసర లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేకుండా తక్కువ టైమ్లోనే రెడీ!
ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే పెసర లడ్డూ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 4:50 PM IST
Green Gram Laddu Making : పెసర్లను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కూరలు, దోశలు, స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. మరి వీటితో ఎప్పుడైనా లడ్డూలను తయారు చేశారా? ఒకవేళ చేయకుంటే ఇప్పుడు చేసి చూడండి. ఇందుకోసం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో పెసర లడ్డూను ట్రై చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా వీటిని పాకం పట్టే పనిలేకుండానే నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ స్వీట్ చాలా రుచికరంగా ఉండడంతోపాటు ఆరోగ్యంగానూ ఉంటుంది. మరి దీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసర్లు - ఒక కప్పు
- బెల్లం - అర కప్పు
- నెయ్యి - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- బాదం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- కాజు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- కిస్మిస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులపొడి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- తొలుత ఓ గిన్నెలో ఒక కప్పు పెసర్లను తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని కడిగిన పెసర్లను వేయాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి పెసర్లలో నీళ్లు పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- పెసర్లు కలర్ మారి క్రిస్పీగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ గిన్నెలో తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం చల్లారిన పెసర్లను మిక్సీజార్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు బెల్లంతో పాటు కొన్ని నీళ్లను యాడ్ చేయాలి. బెల్లం కరిగేంత వరకూ కలుపుతూ ఉండాలి.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అనంతరం దీనిని చల్లారేంత వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ క్రమంలోనే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బాదం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్, ఒక టేబుల్ కాజు వేసి లైట్గా ఫ్రై చేయాలి. అవి కలర్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు అదే నెయ్యిలో తయారు చేసి పెట్టుకున్న పెసర పిండిని వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పిండికి నెయ్యి పట్టే వరకూ కలుపుతూ ఉండాలి.
- అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలకులపొడి, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రైఫూట్స్ని వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా చల్లారిన బెల్లం నీరు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెసర పిండిన కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన పిండిని లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇక అంతే ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు లడ్డూ సిద్ధమైనట్లే.
- పిల్లలకు మంచి ప్రొటీన్ అందిస్తుంది. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
- మీకు ఈ విధానం నచ్చితే ఓసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
