ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ "పెరుగు వడ" - ఇలా చేస్తే ఎంతో మృదువుగా, టేస్టీగా ఉంటుంది!
పెరుగు వడ ఈజీగా ఇలా చేయండి - చాలా బాగుంటాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 12:13 PM IST
Dahi vada Recipe in Telugu : వడ తయారు చేయడం మామూలే కానీ, పెరుగు వడ, సాంబార్ వడ ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే చాలు! మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపిస్తుంది. ఎంతో రుచిగా, నోట్లో వేసుకోగానే కమ్మగా కరిగిపోయే పెరుగు వడలు చాలా మందికి ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అలాంటి పెరుగు వడలు ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మినప్పప్పు - 1 కప్పు
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
- 2 పచ్చిమిర్చి - తరుగు
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఎండు మిర్చి - 2
తయారీ విధానం :
- పెరుగు వడ కోసం ముందుగా ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో 1 కప్పు మినప్పప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- 4గంటల పాటు నానబెట్టుకుని ఆ తర్వాత డీప్ ఫ్రిజ్లో మరో అరగంట నానబెట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా ఫ్రిజ్లో పెట్టి తీసుకోవడం వల్ల పిండి కన్సిస్టెన్సీతో పాటు వడల రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. పప్పుతో పాటు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా బీట్ చేయడం వల్ల వడలు స్పంజీగా వస్తాయి.
- ఇపుడు మరో బౌల్లోకి 2 కప్పుల పెరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని విస్కర్తో బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ముందుగా నీళ్లు పోయకుండా బీట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసుకుని కలిపితే సరిపోతుంది.
- స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకోవాలి.
- ఒక నిమిషం లో ఫ్లేమ్లో వేయించాక ఎండు మిర్చి వేసుకుని మరో 2 నిమిషాలు వేయించి పక్కకు పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై వడలు డీప్ ఫ్రై చేయడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడి చేసుకోవాలి. వడలు వేయడానికి ముందుగా మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు వడ మిశ్రమంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. పిండిని టీ జల్లెడ వెనుక వైపు వడ షేప్లో లేదా అరటి ఆకుపై వేసుకుని నూనెలో జార వదలాలి.
- 2 నిమిషాలు ఓ వైపు వేయించాక మరో వైపు టర్న్ చేసుకుని దోరగా కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
- వడలు ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని కాస్త చల్లారగానే లేదంటే వాటిని చల్లటి నీళ్లలో కాసేపు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. ఆపై రెడీ చేసుకుని చల్లార్చుకున్న పోపు కూడా వేసుకోవాలి.
- ఈ పెరుగు వడలు 15 నిమిషాల తర్వాత తింటే చల్ల చల్లగా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.
