ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ "పెరుగు వడ" - ఇలా చేస్తే ఎంతో మృదువుగా, టేస్టీగా ఉంటుంది!

పెరుగు వడ ఈజీగా ఇలా చేయండి - చాలా బాగుంటాయి

Published : September 23, 2025 at 12:13 PM IST

Dahi vada Recipe in Telugu : వడ తయారు చేయడం మామూలే కానీ, పెరుగు వడ, సాంబార్ వడ ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే చాలు! మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపిస్తుంది. ఎంతో రుచిగా, నోట్లో వేసుకోగానే కమ్మగా కరిగిపోయే పెరుగు వడలు చాలా మందికి ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్. అలాంటి పెరుగు వడలు ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మినప్పప్పు - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
  • 2 పచ్చిమిర్చి - తరుగు
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఎండు మిర్చి - 2
తయారీ విధానం :

  • పెరుగు వడ కోసం ముందుగా ముందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్​లో 1 కప్పు మినప్పప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • 4గంటల పాటు నానబెట్టుకుని ఆ తర్వాత డీప్ ఫ్రిజ్​లో మరో అరగంట నానబెట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా ఫ్రిజ్​లో పెట్టి తీసుకోవడం వల్ల పిండి కన్సిస్టెన్సీతో పాటు వడల రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. పప్పుతో పాటు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా బీట్ చేయడం వల్ల వడలు స్పంజీగా వస్తాయి.
  • ఇపుడు మరో బౌల్​లోకి 2 కప్పుల పెరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని విస్కర్​తో బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ముందుగా నీళ్లు పోయకుండా బీట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసుకుని కలిపితే సరిపోతుంది.
  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకోవాలి.
  • ఒక నిమిషం లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాక ఎండు మిర్చి వేసుకుని మరో 2 నిమిషాలు వేయించి పక్కకు పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై వడలు డీప్ ఫ్రై చేయడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్​లో వేడి చేసుకోవాలి. వడలు వేయడానికి ముందుగా మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు వడ మిశ్రమంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. పిండిని టీ జల్లెడ వెనుక వైపు వడ షేప్​లో లేదా అరటి ఆకుపై వేసుకుని నూనెలో జార వదలాలి.
  • 2 నిమిషాలు ఓ వైపు వేయించాక మరో వైపు టర్న్ చేసుకుని దోరగా కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
  • వడలు ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని కాస్త చల్లారగానే లేదంటే వాటిని చల్లటి నీళ్లలో కాసేపు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. ఆపై రెడీ చేసుకుని చల్లార్చుకున్న పోపు కూడా వేసుకోవాలి.
  • ఈ పెరుగు వడలు 15 నిమిషాల తర్వాత తింటే చల్ల చల్లగా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.

