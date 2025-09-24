ETV Bharat / offbeat

పక్కా కొలతలతో టెంపుల్ స్టైల్ "చక్కెర పొంగలి" - ఇలా చేస్తే చల్లారినా గట్టి పడదు!

- 'చక్కెర పొంగలి' తయారు చేసే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Perfect Chakkara Pongali Recipe
Perfect Chakkara Pongali Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Perfect Chakkara Pongali Recipe : పండుగలు, వ్రతాలు, పూజల టైమ్​లో ఎక్కువ మంది ప్రిపేర్ చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీల్లో ఒకటి "చక్కెర పొంగలి". ప్రస్తుతం దేవీ నవరాత్రులు కొనసాగుతుండడంతో అమ్మవారికి నైవేద్యంగానూ ఈ స్వీట్ పొంగలిని ప్రిపేర్ చేసి నివేదిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది ఎంత బాగా చేసినా తీపి కరెక్ట్​గా సరిపోక రుచికరంగా రాకపోవడమో, మెత్తగా అవ్వడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారి కోసమే పక్కా కొలతలతో అద్భుతమైన "చక్కెర పొంగలి" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇలా చేశారంటే గుడిలో పెట్టే ప్రసాదంలా కమ్మగా ఉండడమే కాకుండా, చల్లారినా కూడా గట్టి పడకుండా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది! మొదటి సారు చేసేవారైనా ఈ పద్ధతిలో పర్ఫెక్ట్​గా రెడీ చేసుకుంటారు. మరి, ఈ టెంపుల్ స్టైల్ చక్కెర పొంగలిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Perfect Chakkara Pongali Recipe
Perfect Chakkara Pongali Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పెసరపప్పు - అరకప్పు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • చక్కెర - అర కప్పు
  • పచ్చకర్పూరం - కొద్దిగా
  • యాలకుల పొడి - ఒకటీస్పూన్
Perfect Chakkara Pongali Recipe
Perfect Chakkara Pongali Recipe (Getty Images)

డ్రైఫ్రూట్స్ వేయించడానికి :

  • నెయ్యి - సరిపడా
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • బాదం తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు

రాగిపిండితో కరకరలాడే "జంతికలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచినిస్తాయి!

Perfect Chakkara Pongali Recipe
Perfect Chakkara Pongali Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో పెసరపప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు దోరగా వేయించుకోవాలి. పప్పు చక్కగా వేగి కాస్త ఎరుపు రంగులోకి వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో బియ్యం, వేయించుకున్న పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం చక్కెర పొంగలి తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే గిన్నె పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న బియ్యం-పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
Perfect Chakkara Pongali Recipe
Perfect Chakkara Pongali Recipe (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో ఎనిమిది కప్పుల వాటర్ పోసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఉడికించాలి.
  • ఒక బర్నర్ మీద అన్నం పెసరపప్పు ఉడుకుతుంటే మరో బర్నర్ మీద ఒక గిన్నెలో సన్నని బెల్లం తురుము, చక్కెర, రెండు కప్పుల వాటర్ తీసుకుని కలుపుతూ కరిగించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి పక్కనుంచాలి.
Perfect Chakkara Pongali Recipe
Perfect Chakkara Pongali Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇంకో బర్నర్ మీద ఉడికించుకుంటున్న రైస్-పప్పు మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత కరిగించి పక్కన పెట్టుకున్న బెల్లం చక్కెర వాటర్​ని జాలిగరిటెతో వడకట్టి పోసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అన్నానికి స్వీట్​నెస్ బాగా పట్టేలా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • అది కొద్దిసేపు ఉడికి కాస్త దగ్గరపడ్డాక అర కప్పు నెయ్యిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పొంగలి చల్లారిన తర్వాత మరికాస్త గట్టిపడుతుంది. కాబట్టి, కాస్త లూజుగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Perfect Chakkara Pongali Recipe
Perfect Chakkara Pongali Recipe (Getty Images)
  • అది ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయి లేదా పాన్ పెట్టుకుని తగినంత నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, జీడిపప్పు పలుకులు, బాదం తరుగు వేసుకుని ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యితో సహా సరైన కన్సిస్టెన్సీలో ఉడికించుకున్న పొంగలిలో వేసి కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత పొంగలి గుడిలో ప్రసాదంలా కమ్మగా రావడానికి ఆఖర్లో పచ్చకర్పూరాన్ని చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, గుడిలో పెట్టే ప్రసాదంలా మంచి రుచికరంగా ఉండే "చక్కెర పొంగలి" మీ ముందు ఉంటుంది!
Chakkara Pongali Recipe
Chakkara Pongali Recipe (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే పెసరపప్పు, వాటర్, ఇతర పదార్థాలు కొలిచి తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • పెసరపప్పును వేయించి తీసుకోవడం ద్వారా చక్కెర పొంగలి మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • అన్నం పప్పు మిశ్రమం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే బెల్లం సిరప్​ని యాడ్ చేసుకోవాలి.

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

తియ్య తియ్యని "అరటిపండు బోండాలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

SWEET PONGAL RECIPETEMPLE STYLE CHAKKARA PONGALIPRASADAM CHAKKARA PONGALIచక్కెర పొంగలి తయారీ విధానంPERFECT CHAKKARA PONGALI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.