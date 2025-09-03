ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన "పల్లీల రైస్"​ - లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ రెసిపీ! - PEANUT RICE

క్షణాల్లో తయారయ్యే పల్లీల రైస్ ​- ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఒక్క మెతుకు కూడా మిగల్చరు!

Groundnut Rice
Groundnut Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read

Groundnut Rice Recipe : ఉదయాన్నే చాలా మంది లంచ్​ బాక్స్ రెడీ చేసివ్వడం కష్టమైన పని. రోజు అన్నం, కూరతో లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే పిల్లలు, పెద్దవారూ బోర్ ఫీలవుతారు. కొందరు సగం తిని సగం ఇంటికి పట్టుకొచ్చేస్తారు. ఇలాంటి వాళ్లకు వెరైటీగా ఏదైనా చేసి పెట్టాలి. అప్పుడే బాక్స్ ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే మీకోసం పల్లీల రైస్ తీసుకొచ్చాం. దీన్ని తయారు చేయడం ఈజీ. దీనిని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ విధంగా ​ చేసి లంచ్​బాక్స్​లో పెడితే మెతుకు మిగల్చకుండా పూర్తిగా తింటారు. అలాగే ఈ రైస్​ హెల్దీ కూడా. ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోయినప్పుడు కూడా ఈ విధంగా దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఎంతో రుచికరమైన టేస్టీ పల్లీల రైస్​ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?

రోడ్ సైడ్ "టిఫిన్ చట్నీ" - ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండి!

Groundnut Rice Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - ఏడు
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Groundnut Rice Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆరు ఎండుమిరపకాయలు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
Groundnut Rice Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం చల్లారిన పదార్థాలను మిక్సీజార్​లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పొడిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్​ జీలకర్ర, ఒక ఎండుమిరపకాయ యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపాలి.
Groundnut Rice Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న పొడిని మిక్స్ చేయాలి. ఈ క్రమంలో పొడిపొడిగా ఉన్న రైస్​ని వేసి కలపాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
Groundnut Rice Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • చివరగా పల్లీ రైస్​లో కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం నిమ్మరసం కలపాలి. మరో రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఉండాలి.
Groundnut Rice Recipe
కొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ హెల్దీ హెల్దీ పల్లీ రైస్ రెడీ అయినట్లే.
  • మరి ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఒకసారి వెరైటీగా ఇలా చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు!

కరకరలాడే మొక్కజొన్న "గారెలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

"నల్లి బొక్క" టేస్ట్​ "ములక్కాడ కర్రీ" - చిక్కటి గ్రేవీతో మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

Groundnut Rice Recipe : ఉదయాన్నే చాలా మంది లంచ్​ బాక్స్ రెడీ చేసివ్వడం కష్టమైన పని. రోజు అన్నం, కూరతో లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే పిల్లలు, పెద్దవారూ బోర్ ఫీలవుతారు. కొందరు సగం తిని సగం ఇంటికి పట్టుకొచ్చేస్తారు. ఇలాంటి వాళ్లకు వెరైటీగా ఏదైనా చేసి పెట్టాలి. అప్పుడే బాక్స్ ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే మీకోసం పల్లీల రైస్ తీసుకొచ్చాం. దీన్ని తయారు చేయడం ఈజీ. దీనిని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ విధంగా ​ చేసి లంచ్​బాక్స్​లో పెడితే మెతుకు మిగల్చకుండా పూర్తిగా తింటారు. అలాగే ఈ రైస్​ హెల్దీ కూడా. ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోయినప్పుడు కూడా ఈ విధంగా దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఎంతో రుచికరమైన టేస్టీ పల్లీల రైస్​ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?

రోడ్ సైడ్ "టిఫిన్ చట్నీ" - ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండి!

Groundnut Rice Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - ఏడు
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Groundnut Rice Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆరు ఎండుమిరపకాయలు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
Groundnut Rice Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం చల్లారిన పదార్థాలను మిక్సీజార్​లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పొడిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్​ జీలకర్ర, ఒక ఎండుమిరపకాయ యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపాలి.
Groundnut Rice Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న పొడిని మిక్స్ చేయాలి. ఈ క్రమంలో పొడిపొడిగా ఉన్న రైస్​ని వేసి కలపాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
Groundnut Rice Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • చివరగా పల్లీ రైస్​లో కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం నిమ్మరసం కలపాలి. మరో రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఉండాలి.
Groundnut Rice Recipe
కొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ హెల్దీ హెల్దీ పల్లీ రైస్ రెడీ అయినట్లే.
  • మరి ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఒకసారి వెరైటీగా ఇలా చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు!

కరకరలాడే మొక్కజొన్న "గారెలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

"నల్లి బొక్క" టేస్ట్​ "ములక్కాడ కర్రీ" - చిక్కటి గ్రేవీతో మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

PEANUT RICE MAKINGGROUNDNUT RICE RECIPE MAKINGపల్లీల రైస్ తయారీ విధానంGROUNDNUT MASALA RICE RECIPEPEANUT RICE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మారని ట్రంప్ తీరు- ట్రెడ్ డీల్​ వల్లే ఏడు యుద్ధాలను ఆపానంటూ మళ్లీ కామెంట్స్

GST శ్లాబుల మార్పుతో రాష్ట్రాలు ఆదాయాన్ని కోల్పోతాయా? 'భట్టి' కామెంట్స్​కు భిన్నంగా SBI రీసెర్చ్ నివేదిక

యూరప్ కంటే బెంగళూరులోనే అద్దె ఎక్కువ- నెలకు రూ.70,000 రెంట్- నెటిజన్స్ కామెంట్స్ వైరల్

బతికుండగా మన 'పిండ ప్రదానం' మనమే చేసుకోవచ్చు- ఎక్కడ తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.