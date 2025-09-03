Groundnut Rice Recipe : ఉదయాన్నే చాలా మంది లంచ్ బాక్స్ రెడీ చేసివ్వడం కష్టమైన పని. రోజు అన్నం, కూరతో లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే పిల్లలు, పెద్దవారూ బోర్ ఫీలవుతారు. కొందరు సగం తిని సగం ఇంటికి పట్టుకొచ్చేస్తారు. ఇలాంటి వాళ్లకు వెరైటీగా ఏదైనా చేసి పెట్టాలి. అప్పుడే బాక్స్ ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే మీకోసం పల్లీల రైస్ తీసుకొచ్చాం. దీన్ని తయారు చేయడం ఈజీ. దీనిని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ విధంగా చేసి లంచ్బాక్స్లో పెడితే మెతుకు మిగల్చకుండా పూర్తిగా తింటారు. అలాగే ఈ రైస్ హెల్దీ కూడా. ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోయినప్పుడు కూడా ఈ విధంగా దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఎంతో రుచికరమైన టేస్టీ పల్లీల రైస్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - ఏడు
- వెల్లుల్లి - ఒకటి
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- నువ్వులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఆరు ఎండుమిరపకాయలు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం చల్లారిన పదార్థాలను మిక్సీజార్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పొడిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక ఎండుమిరపకాయ యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపాలి.
- తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న పొడిని మిక్స్ చేయాలి. ఈ క్రమంలో పొడిపొడిగా ఉన్న రైస్ని వేసి కలపాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
- చివరగా పల్లీ రైస్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం నిమ్మరసం కలపాలి. మరో రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ హెల్దీ హెల్దీ పల్లీ రైస్ రెడీ అయినట్లే.
- మరి ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఒకసారి వెరైటీగా ఇలా చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు!
