"పల్లీ చట్నీ" చేయాల్సిన అసలు పద్ధతి ఇదే! - ఇలా చేస్తే పిల్లలు టిఫెన్ కంటే పచ్చడే ఎక్కువ తింటారు! - PERFECT PEANUT CHUTNEY

Published : April 16, 2025 at 4:10 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Palli Chutney in Telugu : మనం ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఎన్ని రకాల చట్నీలు చేసినా కొన్నిసార్లు పిల్లలకు అవి ఒక పట్టాన నచ్చవు. దాంతో టిఫెన్ తినమంటే చట్నీ బాగలేదని మారాం చేస్తుంటారు. అయితే, వారి నోటికి ఎంతో నచ్చేలా కాస్త వెరైటీగా ఈ స్టైల్​లో "పల్లీ చట్నీని" చేసి పెట్టండి. ఎప్పుడు తినే చట్నీలను మించిన టేస్ట్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. దాంతో చిన్నారులు ఏ టిఫెన్ అయినా ఎప్పుడూ తినే దాని కంటే కూడా కాస్త ఎక్కువే తింటారు. అంటే, ఒక ప్లేట్ తినే కాడ రెండు ప్లేట్స్ లాగిస్తారనమాట. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Pallilu (Getty Images)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :