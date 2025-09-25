ఒక్క నిమిషంలో "పల్లీ చట్నీ" - ఈ ప్రీమిక్స్ పొడి ఉంటే చాలు - జర్నీల్లోకి బెస్ట్ ఛాయిస్!
- ఎప్పుడంటే అప్పుడు తినేలా మీకోసం అద్భుతమైన పల్లీ చట్నీ - ప్రీమిక్స్ చేసుకుంటే చాలు!
Published : September 25, 2025 at 12:38 PM IST
Peanut Chutney Pre Mix: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, ఊతప్పం ఇలా టిఫెన్ ఏదైనా అందులోకి పల్లీ చట్నీ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అప్పుడే నచ్చిన టిఫెన్ను చట్నీలో ముంచుకుని హ్యాపీగా తినేస్తారు. అయితే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే చేసుకోని హ్యాపీగా తినేస్తారు. కానీ వేరే ఊరు వెళ్లినప్పుడు మాత్రం నచ్చిన రుచిలో పచ్చడి దొరకదు. దీంతో ఫుడ్ను ఎంజాయ్ చేస్తూ తినలేరు. ఇకపై ఆ టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీ అండ్ టేస్టీగా పల్లీ చట్నీ తినొచ్చు. అందుకు మీకోసం ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పల్లీ ప్రీమిక్స్. ఒక్కసారి దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఒక్క నిమిషంలో పల్లీ చట్నీ మీ ముందు ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్ కోసం:
- పల్లీలు - అర కప్పు
- పుట్నాల పప్పు - కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 10
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్
- ఉప్పు - సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- కారం - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. పల్లీలు సగం మేర వేగినప్పుడు పుట్నాలపప్పు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఎండుమిర్చి, చింతపండు వేసి మరికాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- పల్లీల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తని పొడి మాదిరి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు గింజలు మగ్గిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- చివరగా ఎండు కారం వేసి ఓ నిమిషం వేయించి గ్రైండ్ చేసిన పల్లీ పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చల్లారిన తర్వాత ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ కంటెనైర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్ రెడీ.
- చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఓ గిన్నెలోకి ముప్పావు కప్పు పల్లీ ప్రీమిక్స్ తీసుకోవాలి. అందులోకి వేడి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలుపుకుంటే పల్లీ చట్నీ రెడీ. మీరు కావాలనుకునే చిక్కదనాన్ని బట్టి నీటిని యాడ్ చేసుకోవాలి.
చిట్కాలు:
- పల్లీలను మరీ రంగు మారే వరకు వేయించుకుంటే చల్లారిన తర్వాత నల్లగా మారడమే కాకుండా రుచి మారుతుంది. కాబట్టి పల్లీలను పర్ఫెక్ట్గా వేయించుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి.
- పల్లీలు పూర్తిగా వేగిన తర్వాత మాత్రమే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే పొడిపొడిగా ఉంటుంది. వేడి మీద మిక్సీ పడితే ముద్దలాగా అవుతుంది.
