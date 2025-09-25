ETV Bharat / offbeat

ఒక్క నిమిషంలో "పల్లీ చట్నీ" - ఈ ప్రీమిక్స్​ పొడి ఉంటే చాలు - జర్నీల్లోకి బెస్ట్​ ఛాయిస్!

- ఎప్పుడంటే అప్పుడు తినేలా మీకోసం అద్భుతమైన పల్లీ చట్నీ - ప్రీమిక్స్​ చేసుకుంటే చాలు!

Peanut Chutney Pre Mix
Peanut Chutney Pre Mix (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 12:38 PM IST

Peanut Chutney Pre Mix: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, ఊతప్పం ఇలా టిఫెన్​ ఏదైనా అందులోకి పల్లీ చట్నీ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అప్పుడే నచ్చిన టిఫెన్​ను చట్నీలో ముంచుకుని హ్యాపీగా తినేస్తారు. అయితే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే చేసుకోని హ్యాపీగా తినేస్తారు. కానీ వేరే ఊరు వెళ్లినప్పుడు మాత్రం నచ్చిన రుచిలో పచ్చడి దొరకదు. దీంతో ఫుడ్​ను ఎంజాయ్​ చేస్తూ తినలేరు. ఇకపై ఆ టెన్షన్​ లేకుండా హ్యాపీ అండ్​ టేస్టీగా పల్లీ చట్నీ తినొచ్చు. అందుకు మీకోసం ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పల్లీ ప్రీమిక్స్​. ఒక్కసారి దీనిని ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఒక్క నిమిషంలో పల్లీ చట్నీ మీ ముందు ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్‌ కోసం:

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పుట్నాల పప్పు - కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
Peanut Chutney Pre Mix
పల్లీలు (ETV Bharat)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • కారం - 1 టీస్పూన్
Peanut Chutney Pre Mix
పుట్నాలపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ​స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. పల్లీలు సగం మేర వేగినప్పుడు పుట్నాలపప్పు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులోకి ఎండుమిర్చి, చింతపండు వేసి మరికాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
Peanut Chutney Pre Mix
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • పల్లీల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తని పొడి మాదిరి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
Peanut Chutney Pre Mix
పోపు (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు మగ్గిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • చివరగా ఎండు కారం వేసి ఓ నిమిషం వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన పల్లీ పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Peanut Chutney Pre Mix
పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్​ (ETV Bharat)
  • చల్లారిన తర్వాత ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్​ కంటెనైర్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటే పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్​ రెడీ.
  • చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలంటే ఓ గిన్నెలోకి ముప్పావు కప్పు పల్లీ ప్రీమిక్స్​ తీసుకోవాలి. అందులోకి వేడి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలుపుకుంటే పల్లీ చట్నీ రెడీ. మీరు కావాలనుకునే చిక్కదనాన్ని బట్టి నీటిని యాడ్​ చేసుకోవాలి.
Peanut Chutney
పల్లీ చట్నీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలను మరీ రంగు మారే వరకు వేయించుకుంటే చల్లారిన తర్వాత నల్లగా మారడమే కాకుండా రుచి మారుతుంది. కాబట్టి పల్లీలను పర్ఫెక్ట్​గా వేయించుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి.
  • పల్లీలు పూర్తిగా వేగిన తర్వాత మాత్రమే గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అప్పుడే పొడిపొడిగా ఉంటుంది. వేడి మీద మిక్సీ పడితే ముద్దలాగా అవుతుంది.

