-పల్లీ చట్నీని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా - కుక్కర్లో ఉడికించి చేయండి - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : September 6, 2025 at 1:21 PM IST
Peanut Chutney in Cooker: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, ఊతప్పం ఇలా టిఫెన్ ఏదైనా అందులోకి పల్లీ చట్నీ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అప్పుడే నచ్చిన టిఫెన్ను చట్నీలో ముంచుకుని హ్యాపీగా తినేస్తారు. అయితే పల్లీ చట్నీని చాలా మంది చాలా రకాలుగా చేస్తుంటారు. కొద్దిమంది నార్మల్గా ఫ్రై చేస్తే, మరికొద్దిమంది ఆయిల్లో వేయించి పచ్చడి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా పల్లీలను ఉడకబెట్టి అది కూడా కుక్కర్లో వేసి చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సింపులే. ఇక ఈ చట్నీని పిల్లలు సైతం ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పల్లీ చట్నీని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటాలు - 3
- అల్లం ముక్క - కొద్దిగా
- ఉప్పు - సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొబ్బరి తురుము - గుప్పెడు
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఈ పచ్చడి కోసం అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లాన్ని సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత పల్లీలు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- అనంతరం పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, టమాటా, అల్లం ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి కలిపి ఓ 3 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చివరగా అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పల్లీల మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పల్లీల మిశ్రమం, పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీ చట్నీలో యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పల్లీ చట్నీ రెడీ.
చిట్కాలు:
- నార్మల్ పల్లీచట్నీ కోసం వేయించే విధంగా ఎక్కువ సేపు వేయించాల్సిన పనిలేదు. జస్ట్ ఆయిల్లో ఓ నిమిషం ఫ్రై చేసి ఆ తర్వాత కుక్ చేసుకుంటే సరి.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే కొబ్బరి తురుము ప్లేస్లో పుట్నాల పప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు.
