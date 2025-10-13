థాయ్ స్టైల్ "పీనట్ బటర్ ఫ్రైడ్ రైస్" - లంచ్ బాక్సుల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!
Peanut Butter Rice Recipe in Telugu : ఫ్రైడ్ రైస్ను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో చికెన్, ఎగ్, కూరగాయలు వేసి వివిధ రకాల ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఈసారి థాయ్ స్టైల్లో పీనట్ బటర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ చేస్తే సూపర్గా వస్తుంది. ఈ రెసిపీని సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మరి దీనిని చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతీ బియ్యం - 1 కప్పు
- పీనట్ బటర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెనిగర్ - 1 టీ స్పూన్
- సోయా సాస్ - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- అరోమాట్ పౌడర్ - పావు టీ స్పూన్
- కొబ్బరిపాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- క్యారెట్ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- క్యాప్సికం ముక్కలు - పావు కప్పు
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ (ఉల్లి కాడలు) - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో కప్పు బాస్మతీ బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి స్టవ్పై పెట్టి పొడిపొడి అన్నంగా వండుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. వీటిని దోరగా వేయించి పైన పొట్టు తీసేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోని ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పీనట్ బటర్ వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్, అర టీ స్పూన్ సోయా సాస్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ అరోమాట్ పౌడర్, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరిపాలు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం కప్పు క్యాబేజీ తరగు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం పొడిపొడిగా వండిన అన్నాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పీనట్ బటర్ మిశ్రమం , అర టీ స్పూన్ సోయా సాస్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- చివరన కచ్చాపచ్చాగా దంచి పెట్టుకున్న పల్లీలు, కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకున్నారంటే ఘుమఘుమలాడే పీనట్ బటర్ ఫ్రైడ్ రైస్ మీ రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా లాగించేస్తారు.
