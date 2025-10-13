ETV Bharat / offbeat

థాయ్ స్టైల్ "పీనట్ బటర్ ఫ్రైడ్ రైస్​" - లంచ్ బాక్సుల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

ఫ్రైడ్ రైస్​ ఈ స్టైల్లో చేసి చూడండి - ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

Peanut Butter Rice
Peanut Butter Rice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Peanut Butter Rice Recipe in Telugu : ఫ్రైడ్​ రైస్​ను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో చికెన్, ఎగ్, కూరగాయలు వేసి వివిధ రకాల ఫ్రైడ్​ రైస్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఈసారి థాయ్​ స్టైల్లో పీనట్ బటర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ చేస్తే సూపర్​గా వస్తుంది. ఈ రెసిపీని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మరి దీనిని చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Peanut Butter Rice
పీనట్ బటర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతీ బియ్యం - 1 కప్పు
  • పీనట్ బటర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెనిగర్ - 1 టీ స్పూన్
  • సోయా సాస్ - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • అరోమాట్ పౌడర్ - పావు టీ స్పూన్
  • కొబ్బరిపాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • క్యారెట్ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • క్యాప్సికం ముక్కలు - పావు కప్పు
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ (ఉల్లి కాడలు) - కొంచెం
Peanut Butter Fried Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో కప్పు బాస్మతీ బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి స్టవ్​పై పెట్టి పొడిపొడి అన్నంగా వండుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. వీటిని దోరగా వేయించి పైన పొట్టు తీసేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
Peanut Butter Fried Rice
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోని ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పీనట్​ బటర్ వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్, అర టీ స్పూన్ సోయా సాస్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ అరోమాట్ పౌడర్​, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరిపాలు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
Peanut Butter Fried Rice
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం కప్పు క్యాబేజీ తరగు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం పొడిపొడిగా వండిన అన్నాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పీనట్ బటర్ మిశ్రమం , అర టీ స్పూన్ సోయా సాస్​ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
  • చివరన కచ్చాపచ్చాగా దంచి పెట్టుకున్న పల్లీలు, కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Peanut Butter Fried Rice
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకున్నారంటే ఘుమఘుమలాడే పీనట్ బటర్ ఫ్రైడ్ రైస్ మీ రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా లాగించేస్తారు.

