Pav Bhaji Recipe in Telugu : వీధుల్లో దొరికే తినుబండారాల్లో ఎక్కువ మందికి నచ్చే వాటిల్లో ఒకటి "పావ్ భాజీ". వాతావరణం కూల్గా ఉన్నప్పుడు, సాయంత్రం వేళ వేడి వేడిగా ఏదైనా స్నాక్గా తినాలనిస్తే చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా చాలా మంది దీన్ని తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. పావ్ భాజీలో పావ్ అంటే బన్ను, భాజీ అంటే కూరగాయలు. దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఈ వంటకం కనిపిస్తుంటుంది. ముంబయిలో అయితే పావ్ భాజీ ఇంకా చాలా ఫేమస్. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో చిన్న చిన్నగా చినుకులు పడుతుంటే వేడి వేడిగా పావ్భాజీ తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతమని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే, ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. మీరే ఇంట్లో ఈజీగా ఇలా పావ్ భాజీని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. టేస్ట్లో ముంబయి స్ట్రీట్ స్టైల్కి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు - బన్నులు
- అర కప్పు - బటర్
- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు - నూనె
- ముప్పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- ముప్పావు కప్పు - సన్నని క్యాప్సికం తరుగు
- ముప్పావు కప్పు - పచ్చిబఠాణీలు
- అర కప్పు - టమాటా తరుగు
- పెద్ద సైజ్ బంగాళదుంప - ఒకటి
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
- ఒక టీస్పూన్ - కసూరి మేతి
- రెండు టీస్పూన్లు - పావ్భాజీ మసాలా పొడి
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- ఒకటీస్పూన్ - కాశ్మీరీ కారం
- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
రాగిపిండితో పిల్లలకు నచ్చే "చాకోస్" - సూపర్ టేస్ట్తో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా భాజీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, కాస్త పండిన టమాటాలను కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన ఉంచాలి. అదేవిధంగా, బంగాళదుంపను ఉడికించుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల చొప్పున ఆయిల్, బటర్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. బటర్ కరిగి ఆ మిశ్రమం లైట్గా వేడయ్యాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం తరుగు, పచ్చి బఠాణీలు వేసుకొని మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. అంటే, ఆనియన్స్ పచ్చి వాసన పోయి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అయితే, ఇక్కడ మీరు తాజాగా ఉండే పచ్చి బఠాణీలు వాడుతున్నట్లయితే వాటిని ముప్పై నిమిషాల పాటు వేడి నీటిలో నానబెట్టుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా బఠాణీలు త్వరగా కుక్ అవుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మరో నిమిషం పాటు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి. ఆపై టమాటా ముక్కలను జత చేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం పూర్తిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, పావ్భాజీ మసాలా, కసూరి మేతి, కాశ్మీరీ కారం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుతూ మరికాసేపు వేయించాలి. తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పప్పు గుత్తి(మాషర్) తీసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఎంత బాగా మాష్ చేసుకుంటే భాజీ అంత క్రీమీగా వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి.
- ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మాష్ చేసుకున్నాక అందులో పావు లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని భాజీ క్రీమీగా వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. అయితే, భాజీ మరీ ముద్దగా మారితే మరికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా బటర్ వేసి మధ్యమధ్యలో కలియతిప్పుతూ, మెదుపుతూ భాజీ దగ్గర పడే దాకా ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే భాజీ స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోతుంది.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా బటర్, పావు చెంచా పావ్ భాజీ మసాలా వేసుకున్నాక బన్నులను సగానికి కట్ చేసి ఆ మిశ్రమంలో రెండు వైపులా చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న భాజీ స్టఫింగ్తో పాటు వేయించుకున్న పావ్లను ప్లేట్లోకి తీసుకొని నిమ్మ చెక్క, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ముంబయి స్ట్రీట్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "పావ్ భాజీ" రెడీ!
పెసరపప్పుతో "మురుకులు" - నూనె పీల్చకుండా గుల్లగా - శనగపిండితో పనేలేదు!
మొక్కజొన్నలతో కరకరలాడే "సమోసా" - చల్లని వేళ గరంగరంగా అద్దిరిపోతాయి!