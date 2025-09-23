కరకరలాడే "పాస్తా కుర్కురే" - సెలవుల్లో స్నాక్స్కు బెస్ట్ ఆప్షన్ - 10 రోజులు నిల్వ!
-పిల్లలు స్నాక్స్ కావాలని గోల చేస్తున్నప్పుడు ఈ కుర్కురే ట్రై చేయండి - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
Published : September 23, 2025 at 6:18 PM IST
Pasta Kurkure Snacks: పిల్లలకు దసరా సెలవులు వచ్చేశాయి. ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు అల్లరల్లరి చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా తినేందుకు అది కావాలి, ఇది కావాలి అని గోల గోల చేస్తుంటారు. వాళ్లు పోరు పడలేక ఏదో ఒకటి పెడితే నచ్చలేదని నానా రభస చేస్తుంటారు. అలాంటి సమయంలో ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. అదే పాస్తా కుర్కురే. పిల్లలకు పాస్తా అంటే ఎలాగో ఇష్టమే కాబట్టి ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కొత్తగా కుర్కురే చేయండి. సూపర్ టేస్ట్తో క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ఇక వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు వారం నుంచి 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. కరకరలాడే వీటిని కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా ఇష్టపడతారు. మరి లేట్ చేయకుండా కారం కారంగా, కరకరలాడే పాస్తా కుర్కురే ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మాక్రోనీ పాస్తా - 2 కప్పులు
- వాటర్ - 4 కప్పులు
- నూనె - డీప్ఫ్రైకి సరిపడా
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి 4 కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 టీస్పూన్ల నూనె వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు పాస్తాను వేసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. పాస్తా మరీ మెత్తగా కాకుండా ఓ 70 నుంచి 80 శాతం వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అంటే పాస్తాను పట్టుకుని చూస్తే మెత్తగా ఉండాలి.
- పాస్తా ఉడికిన తర్వాత దానిని జల్లి గిన్నెలోకి వేసి నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. ఆపై వెంటనే చల్లటి నీటిని పోసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాస్తా మరీ మెత్తగా కాకుండా ఉంటుంది.
- పాస్తాలోని వాటర్ మొత్తం పొయ్యి పొడిపొడిగా అయిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి.
- పాస్తా పొడిపొడిగా ఉన్న తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్, బియ్యప్పిండి వేసి మొత్తానికి పట్టేలా కోట్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో పిండి ఏమైనా అవసరమైతే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- పిండి మొత్తం పాస్తాకు పట్టిన తర్వాత డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కోట్ చేసిన పాస్తాను వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ నిమిషం పాటు అలానే వేయించాలి. అనంతరం చిల్లుల గరిటెతో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- పాస్తా ఆయిల్లో క్రిస్పీగా వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినప్పుడు తీసి ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పాస్తా మొత్తాన్ని నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఫ్రై చేసిన పాస్తా వేడి మీద ఉన్నప్పుడే అర టీస్పూన్ కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీస్పూన్ గరం మసాలా, అర టీస్పూన్ చాట్ మసాలా వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో క్రిస్పీగా ఉండే పాస్తా కుర్కురే రెడీ. వీటిని గాలిచొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
చిట్కాలు:
- మైదాతో చేసిన పాస్తా కాకుండా గోధుమపిండితో చేసినవి అయితే బెస్ట్. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే మైదాతో చేసినవి వాడుకోవచ్చు.
- ఉడికించిన పాస్తాను కోట్ చేసుకోవడానికి బియ్యప్పిండి బదులు మైదా అయినా యూజ్ చేయవచ్చు.
- పాస్తాను జల్లి గిన్నెలో ఉంచే కోట్ చేయడం వల్ల అన్నింటికి సమానంగా పట్టడంతో పాటు ఎక్ట్స్రాగా ఉన్న పిండి కిందకి పడుతుంది.
