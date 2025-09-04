Pappu Chegodilu : మనం వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటాం. స్నాక్స్గా, తినాలనిపించినప్పుడు, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, పండగల సమయాల్లో వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటాం. ఇందులో చెగోడీలు కూడా ఒకటి. వీటి గురించి తెలియని వారు ఉండరూ. చాలా మంది వీటిని చేయడం రాక బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇంట్లోనే వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. చూడ్డానికి కలర్ఫుల్గా కనిపించే వీటిని పిల్లలు పెద్దలూ చాలా ఇష్టపడతారు. క్రిస్పీగా ఉండి వీటిని తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. అంతేకాక నూనె పీల్చకుండా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. మరి పప్పు చెగోడీలకు కావాల్సి పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
- మైదాపిండి - అర కప్పు
- శనగపప్పు - 300 గ్రాములు
- కుంకుమపువ్వు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- కారం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 300 గ్రాముల శనగపప్పు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని శుభ్రంగా రెండుసార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టిన శనగపప్పులో నీటిని తీసేయాలి. దానిని ఓ ప్లేట్లో పోసి ఆరబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా ఒక కప్పు బియ్యం పిండి, సగం కప్పు మైదా పిండిని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో పిండి కొలిచిన కప్పుతోనే కప్పున్నర నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు , ఒక టీ స్పూన్ కుంకుమపువ్వు వేసి మరగనివ్వాలి.
- నీళ్లు మరిగేటప్పుడు తీసుకున్న పిండిని వేసి బాగా కలపాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పిండి వేరే గిన్నెలోకి తీసుకొని బాగా కలపాలి. అనంతరం పిండిపై మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా పిండిని చపాతీ పీటపై తీసుకొని రోల్గా చేసుకోవాలి. నానబెట్టిన శనగపప్పును కొద్దిగా వేసి రెండు చివర్లు కలిపి రౌండ్ షేప్లో చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని చెగోడీలను తయారు చేసుకుని ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టన్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత తయారు చేసుకున్న చేగోడీలను వేసుకోవాలి.
- నూనెలో వాటిని అటూ ఇటూ తిప్పుతూ కలపాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే పప్పు చెగోడీలు రెడీ అయినట్లే
- వీటిని డబ్బాలో తీసుకొని పెట్టుకుంటే కొద్ది రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకూ ఈ విధానం నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి!
