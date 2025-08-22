ETV Bharat / offbeat

పల్లెటూరు స్టైల్ కమ్మని "పప్పు చారు" - ఎంతసేపైనా గట్టిపడకుండా తాజాగా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి! - PAPPU CHARU

పప్పు ఇలా చేస్తే గట్టిపడకుండా కమ్మగా ఉంటుంది - ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు

Published : August 22, 2025 at 4:32 PM IST

Pappu charu recipe in telugu : పప్పు చారు దాదాపు అందరి ఇళ్లలో వారానికి రెండు, మూడు సార్లు చేస్తుంటారు. అయితే, కందిపప్పు, పెసరపప్పు, ఎర్రపప్పు ఇలా ఏదైనా సరే ఎంతసేపైనా సరే గట్టిపడకుండా ఉంటేనే రుచిగా ఉంటుంది. ఉదయం చేసిన పప్పు చారు మధ్యాహ్నానికే గట్టిపడితే అంత ఇష్టంగా తినాలనిపించదు. కర్రీపాయింట్ స్టైల్​లో, పల్లెటూరు పద్ధతిలో ఓ సారి ఇలా చేసి చూడండి ఎంతో రుచిగా, ఎంతసేపైనా తాజాగా ఉంటుంది. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కంది పప్పు - 150గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటా - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
పోపు కోసం :

  • నూనె - 2టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండు మిర్చి - 5
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 6
  • ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :

  • కంది పప్పు 150గ్రాముల శుభ్రం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని పప్పు ఉడికించుకోవడానికి సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి.
  • నీళ్లు మరుగుతున్న సమయంలో శుభ్రం చేసుకున్న పప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుని ఉడికించుకుంటే 10 నిమిషాల్లో మెత్తగా ఉడుకుతుంది. ఇపుడు మూత తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పుతో పాటు అర స్పూన్ పసుపు, 2 స్పూన్ల కారం వేసుకుని మూత పెట్టుకోవాలి.
  • మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుని 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇపుడు మూత పెట్టి సన్నటి మంటపై వదిలేసి పోపు రెడీ చేసుకోవాలి.
  • పోపు కోసం మరో పొయ్యిపై చిన్న కడాయి పెట్టుకుని 2టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ఐదారు ఎండు మిర్చి, టేబుల్ స్పూన్ పోపు గింజలు ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు వేసుకుని అవి వేగిన తర్వాత ఐదారు వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి కాస్త ఇంగువ కూడా వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఇపుడు పక్కన పొయ్యి మీద మరుగుతున్న పప్పు వేసుకుని కలుపుకుంటే కమ్మటి, నోరూరించే పప్పు రెడీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో అప్పడాలు నంజుకుని తింటుంటే ప్లేట్ ఖాళీ చేసేస్తారు.

