ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరిపోయే "అప్పడాలు" - అరగంటలోనే తయార్ - ఏడాది పాటు నిల్వ! - PAPAD RECIPE AT HOME

How to Make Papad ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Papad at Home : సమ్మర్​లో ఎక్కువ మంది వడియాలు, అప్పడాలు పెట్టుకుని సంవత్సరమంతా దాచుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది బియ్యప్పిండితో అప్పడాలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, కొందరికి పర్ఫెక్ట్​గా రావు. అంటే చేసేటప్పుడు మధ్య విరగడమో, పిండి సరిగ్గా కుదరకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతూ బియ్యప్పిండితో అప్పడాలు పెట్టుకోండి. పర్ఫెక్ట్​గా కుదరడమే కాకుండా ముక్క వాసన రాకుండా ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటాయి! పైగా వీటిని మొటిసారి చేసుకునే వారు ఎవరి సహాయం లేకుండా ఒక్కరే చాలా ఈజీ​గా అరగంటలో పెట్టుకోవచ్చు! మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్

మిరియాలు - 10 నుంచి 15

వంటసోడా - పావుటీస్పూన్

Rice Flour (Getty Images)

