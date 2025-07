ETV Bharat / offbeat

మార్కెట్​లో "కల్తీ పనీర్" - ఇంట్లోనే 'పల్లీలతో' హెల్దీగా తయారు చేసుకోండి! - చాలా ఈజీ! - PANEER WITH PEANUTS

Paneer with Peanuts ( Getty Images )

Updated : July 30, 2025 at 4:50 PM IST

Published : July 30, 2025 at 4:30 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Paneer with Peanuts: పనీర్​తో చేసిన వంటలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇక పలు ఫంక్షన్స్​లో కూడా పనీర్​ రెసిపీలను వడ్డిస్తుంటారు. అయితే పనీర్​ను ఇంట్లో చేయడం రాక చాలా మంది షాప్స్​ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇక అధిక సంపాదన కోసం పనీర్​ను కూడా కల్తీ చేస్తున్నారు అక్రమార్కులు. ఇటీవల బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్​లో ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(FDCA) అధికారులు జరిపిన ఆహార తనిఖీల్లో పనీర్​లో ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు తేలింది. ఇక ఈ పనీర్​ను తింటే ఆరోగ్యం కంటే అనారోగ్యమే ఎక్కువ. అయితే కొద్దిమంది ఇంట్లో చేస్తుంటారు. కానీ ఇలా చేయాలంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పాలు కావాలి. ప్రస్తుతం బయట దొరికే పాలు కూడా కల్తీనే. మరి పనీర్​ ఎలా తినాలి అనే ఆలోచన వచ్చిందా? అయితే ఓసారి పల్లీలతో పనీర్​ ట్రై చేయండి. ఏంటి నమ్మలేకున్నారా? మీరు విన్నది, నిజమే. వేరుశనగ గింజలతో సూపర్​ సాఫ్ట్​ పనీర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి అది ఎలానో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు: