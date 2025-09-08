ETV Bharat / offbeat

"దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ" - ఇన్​స్టెంట్​గా, ఈజీగా ఇలా చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది!

"టొమాటో పనీర్ మసాలా కర్రీ" - రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఇలా చేయండి

paneer_masala
paneer_masala (Getty images)
Dhaba Style Paneer Gravy : సుదూర ప్రయాణాలు లేదా టూర్ వెళ్లినపుడు రోడ్డు వెంట దాబాలు, రెస్టారెంట్లలో తినడం పరిపాటే. దాబాలు, రెస్టారెంట్లలో పనీర్ మసాలా కర్రీ తప్పకుండా ఉంటుంది. రెస్టారెంట్లలోనూ ఈ కర్రీ చాలా ఫేమస్. రోటీ, చపాతీ, పుల్కా, బటర్ నాన్​! వేడివేడి అన్నంలోకి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. కర్రీ కోసం రెండు, మూడు పుల్కాలు ఎక్కువగా లాగించేస్తుంటాం. సరిగ్గా అదే రుచితో ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

paneer_masala
paneer_masala (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - 100 గ్రాములు
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కసూరి మేతి - - టీ స్పూన్
  • పనీర్ - 250 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికిసరిపడా
  • బటర్ - చిన్న ముక్క
paneer_masala
paneer_masala (Getty images)
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 2 చిన్న ముక్కలు
  • లవంగాలు - 4
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • జీరా - అర స్పూన్
  • మిరియాలు - 8
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • ఫ్రెష్ క్రీం - కొద్దిగా
  • క్యాప్సికం - 1
paneer_masala
paneer_masala (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి 100 గ్రాముల చిక్కటి పెరుగు తీసుకోవాలి. అందులోనే కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, పసుపు, కసూరి మేతి వేసి బాగా బీట్ చేసుకుని ఇపుడు 250 గ్రాములు పనీర్ ముక్కలు, కొత్తిమీర, రుచికిసరిపడా ఉప్పు వేసుకుని పట్టించాలి.
paneer_masala
paneer_masala (Getty images)
  • మరో కడాయిలో బటర్ వేసి పెరుగు, మసాలా మిశ్రమంలో కలిపిన పనీర్ ముక్కలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు మరో కడాయిలో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి.
  • 2 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై కలుపుతూ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి చీలికలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమోటా ముక్కలు కూడా వేసి మూత పెట్టి 3 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఘాటుకు తగ్గట్లు కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు, గరం మసాలా పొడి వేసుకుని కలపాలి.
paneer_masala
paneer_masala (Getty images)
  • 3 నిమిషాల పాటు వేయించి తర్వాత పక్కకు పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలు, కొద్దిగా వేడి నీళ్లు వేసి కలిపాలి. మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని ఫ్రెష్ క్రీం వేసుకుని కలపాలి.
  • చివరగా పెద్దగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం ముక్కలు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మూత పెట్టి మంట తగ్గించి 5 నిమిషాలు వదిలేస్తే చాలు! దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ రెడీ.

