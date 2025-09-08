"దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ" - ఇన్స్టెంట్గా, ఈజీగా ఇలా చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది!
"టొమాటో పనీర్ మసాలా కర్రీ" - రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇలా చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 9:39 AM IST
Dhaba Style Paneer Gravy : సుదూర ప్రయాణాలు లేదా టూర్ వెళ్లినపుడు రోడ్డు వెంట దాబాలు, రెస్టారెంట్లలో తినడం పరిపాటే. దాబాలు, రెస్టారెంట్లలో పనీర్ మసాలా కర్రీ తప్పకుండా ఉంటుంది. రెస్టారెంట్లలోనూ ఈ కర్రీ చాలా ఫేమస్. రోటీ, చపాతీ, పుల్కా, బటర్ నాన్! వేడివేడి అన్నంలోకి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. కర్రీ కోసం రెండు, మూడు పుల్కాలు ఎక్కువగా లాగించేస్తుంటాం. సరిగ్గా అదే రుచితో ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
పాతకాలం నాటి "చికెన్ కర్రీ" రెసిపీ - పల్లెటూళ్లలో అమ్మమ్మలు చేసే పద్ధతి ఇది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - 100 గ్రాములు
- కారం - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కసూరి మేతి - - టీ స్పూన్
- పనీర్ - 250 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికిసరిపడా
- బటర్ - చిన్న ముక్క
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 2 చిన్న ముక్కలు
- లవంగాలు - 4
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- జీరా - అర స్పూన్
- మిరియాలు - 8
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- టమోటా - 1
- ఫ్రెష్ క్రీం - కొద్దిగా
- క్యాప్సికం - 1
తయారీ విధానం :
- ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 100 గ్రాముల చిక్కటి పెరుగు తీసుకోవాలి. అందులోనే కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, పసుపు, కసూరి మేతి వేసి బాగా బీట్ చేసుకుని ఇపుడు 250 గ్రాములు పనీర్ ముక్కలు, కొత్తిమీర, రుచికిసరిపడా ఉప్పు వేసుకుని పట్టించాలి.
- మరో కడాయిలో బటర్ వేసి పెరుగు, మసాలా మిశ్రమంలో కలిపిన పనీర్ ముక్కలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో కడాయిలో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి.
- 2 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై కలుపుతూ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి చీలికలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమోటా ముక్కలు కూడా వేసి మూత పెట్టి 3 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఘాటుకు తగ్గట్లు కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు, గరం మసాలా పొడి వేసుకుని కలపాలి.
- 3 నిమిషాల పాటు వేయించి తర్వాత పక్కకు పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలు, కొద్దిగా వేడి నీళ్లు వేసి కలిపాలి. మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని ఫ్రెష్ క్రీం వేసుకుని కలపాలి.
- చివరగా పెద్దగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం ముక్కలు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మూత పెట్టి మంట తగ్గించి 5 నిమిషాలు వదిలేస్తే చాలు! దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ రెడీ.
"మరమరాలతో క్రిస్పీ వడలు" - పిండిరుబ్బే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!
క్రిస్పీ, టేస్టీ "కాకరకాయ స్నాక్స్" - కర్రీ నచ్చని వారికి ఇలా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు!