పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​ కోసం "పనీర్​ కీమా ఫ్రైడ్​ రైస్​" - ఇష్టంగా తినేస్తారు! - PANEER KHEEMA FRIED RICE

-తక్కువ టైమ్​లో లంచ్ బాక్స్​లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ - రుచికి రుచి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం!

Paneer Kheema Fried Rice
Paneer Kheema Fried Rice (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read

Paneer Kheema Fried Rice: స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలకు, ఆఫీసులకు వెళ్లే పెద్దవారికి లంచ్​ బాక్స్​ కట్టడానికి ఉదయం పూట అమ్మలు పడే హడావుడి అంతా ఇంతా కాదు. కూర, అన్నం, రసం అంటూ రకరకాలు వంటలు చేసి బాక్సులు కట్టి పంపిస్తుంటారు. అయితే కూరలు నచ్చలేదనో, రోజూ ఒకటే రకం అనే కారణంతో పిల్లలు, పెద్దలు సరిగ్గా అన్నం తినకుండా మిగిలిస్తుంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితా? అయితే ఓసారి లంచ్​ బాక్స్​లలో ఈ రైస్​ పెట్టి పంపించండి. ఒక్క మెతుకు కూడా వదలకుండా తింటారు. అదే పనీర్​ కీమా ఫ్రైడ్​ రైస్. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా వెరీ ఈజీ. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు వంట ఏం చేయాలో తెలియకపోతే ఈ రైస్​ బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పనీర్​ కీమా ఫ్రైడ్​ రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Paneer
పనీర్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పనీర్​ - 100 గ్రాములు
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • బటర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • క్యారెట్​ - 1
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • బియ్యం- 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • వెనిగర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • సోయా సాస్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. అన్నం ఉడికిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి వేసి చల్లార్చుకోవాలి.
  • పనీర్​ను తీసుకుని చేతితో మెత్తగా మెదుపుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె, బటర్​ వేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Butter
వెన్న (Getty Images)
  • జీరా వేగిన తర్వాత క్యారెట్​ తురుము, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, జీడిపప్పు పలుకులు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త మగ్గిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • అల్లం వేగిన తర్వాత మెత్తగా మెదుపుకున్న పనీర్​ను వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కారం, గరం మసాలా, మిరియాల పొడి వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • కారం మగ్గిన తర్వాత ఉడికించి చల్లార్చిన అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెనిగర్​, సోయా సాస్​ వేసి హై ఫ్లేమ్​లో అన్నీ కలిసేలా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • 5 నిమిషాల పాటు పనీర్​, రైస్​ మిశ్రమాన్ని వేయించుకున్న తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పనీర్​ కీమా ఫ్రైడ్​ రైస్​.
Carrot
క్యారెట్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పనీర్​ తాజాగా ఉంటే ఫ్రైడ్​ రైస్​ రుచికరంగా ఉంటుంది. బటర్​ లేకపోతే నెయ్యి అయినా వేసుకోవచ్చు.
  • క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా పచ్చి బఠాణీ, టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర షెజ్వాన్​ సాస్​ ఉన్నా వేసుకోవచ్చు.​

