కమ్మని స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "పనీర్ జిలేబీ" - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా! - తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

How to Make Paneer Jalebi in Telugu : ఎక్కువ మంది ఫెవరేట్ స్వీట్ రెసిపీలలో ఒకటి జిలేబీ. అయితే, చాలా మందికి జిలేబీ అనగానే మైదా, మినప పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకునేవి మాత్రమే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే పనీర్​తో కూడా అద్భుతమైన జిలేబీని చేసుకోవచ్చు. అదే.. బెంగాలీ ఫేమస్ స్వీట్ రెసిపీ "పనీర్ జిలేబీ". పైగా టేస్ట్ స్వీట్ షాప్స్​లో లభించే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు! దీన్ని ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇంతకీ, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :