ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా "పనీర్ బటర్ మసాలా" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా 'వావ్' అనాల్సిందే!

పనీర్ బటర్ మసాలా సింపుల్​గా చేసుకోండిలా? - రోటి, చపాతీ, జీరారైస్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

Paneer Butter Masala
Paneer Butter Masala (Getty Images)
Published : September 27, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Paneer Butter Masala Making in Telugu : పనీర్ బటర్ మసాలాను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇది రోటి, చపాతీ, జీరా రైస్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్​. ఈ రెసిపీని చేయడానికి ఉల్లి, వెల్లుల్లిని వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అసలే నవరాత్రులు కావడంతో చాలా మంది వీటిని ఉపయోగించరు. దీంతో పనీర్ బటర్ మసాలా తినలేకపోతున్నామని అనుకుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సింపుల్​గా చేసుకొనే పనీర్ బటర్ మసాలా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు?

Paneer Butter Masala
పనీర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - 6
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • దాల్చిన చెక్క - 1
  • యాలకులు - 4
  • లవంగాలు - 4
  • కశ్మీరీ మిర్చి - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీడిపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బటర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కశ్మీరీ కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పనీర్ - 200 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఫ్రెష్​క్రీమ్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తేనే - 1 టీ స్పూన్
Paneer Butter Masala
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నీళ్లు పోసి టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక దాల్చినచెక్క, నాలుగు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు, నాలుగు కశ్మీరీ మిర్చి(వ్యాడిగిమిర్చి) యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి టమోటాలు మెత్తబడే వరకు ఉడికించాలి.
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన టమోటాల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Paneer Butter Masala
జీలకర్ర (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బటర్, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి తురుము, పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు కప్పు టమోటా తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి.
Paneer Butter Masala
ఉప్పు (Getty Images)
  • టమోటాలు పూర్తిగా మెత్తబడిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కశ్మీరీ కారం వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా పేస్టుతో పాటు ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కస్తూరి మెంతి వేసి గ్రేవీని చిక్కబరచుకోవాలి.
Paneer Butter Masala
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • గ్రేవీ చిక్కబడిన తర్వాత 200 గ్రాముల పన్నీర్ ముక్కలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్, కాస్త కొత్తిమీర తరుగు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెష్ క్రీమ్, ఒక టీ స్పూన్ తేనె వేసి కలపాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి పన్నీర్ బటర్ మసాలా తయారైనట్లే!

