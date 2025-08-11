ETV Bharat / offbeat

ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో "పనీర్​ బటర్​ మసాలా" - చిక్కటి గ్రేవీతో కమ్మగా ఉంటుంది! - PANEER BUTTER MASALA IN COOKER

-రెస్టారెంట్​ స్టైల్​ పనీర్​ బటర్​ మసాలా - ఇలా చేసుకుంటే అద్దిరిపోయే రుచి!

Paneer Butter Masala in Cooker
Paneer Butter Masala in Cooker (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 3:12 PM IST

Paneer Butter Masala in Cooker: పనీర్​తో చేసే వంటలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ముఖ్యంగా పనీర్​ బటర్​ మసాలా అంటే ఇష్టంగా తింటారు. చిక్కటి గ్రేవీతో రుచికరంగా ఉండే ఇది అన్నం, చపాతీ, పరోటా, నాన్​ వంటివాటిల్లోకి పర్ఫెక్ట్​. అందుకే హోటల్స్​, రెస్టారెంట్స్​కు వెళ్లినప్పుడు దీనిని ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో ఈ రెసిపీ చేయాలంటే కాస్త టైమ్​ పట్టడంతో పాటు ప్రాసెస్​ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ముందుగా గ్రేవీకి కావాల్సిన పదార్థాలు వేయించుకుని గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరోసారి తాలింపు వేసి చేయాలి. అయితే మీకు తెలుసా? ఇదంతా లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా పనీర్​ మసాలా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో పనీర్​ మసాలా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Paneer
పనీర్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • టమాటాలు - 3
  • బటర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పనీర్​ - 100 గ్రాములు
  • అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
  • కసూరీ మేథీ - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Butter
బటర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పనీర్​ ముక్కలను క్యూబ్స్​ లేదా నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, టమాటాలను చిన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ప్రెషర్​ కుక్కర్​ పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. కుక్కర్​ హీటెక్కిన తర్వాత నూనె, 1 టేబుల్​స్పూన్​ బటర్​ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి. ఆ తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆనియన్స్​ లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు కలపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగి రంగు మారిన తర్వాత పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మగ్గించుకోవాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటాలు లైట్​గా వేగిన తర్వాత కప్పు వాటర్​ లేదా అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Tomato
టమాటాలు (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి టమాటా మిశ్రమాన్ని ఓసారి గరిటెతో కలపాలి. ఆ తర్వాత స్మాషర్​ సాయంతో వీలైనంత మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • టమాటా మిశ్రమాన్ని మెదుపుకున్న తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఈ మిక్స్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈలోపు మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బటర్​ వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పనీర్​ క్యూబ్స్​ వేసి లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • పనీర్​ ముక్కలు లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఈ ముక్కలను ఉడుకుతున్న గ్రేవీ మిక్స్​లో వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి అల్లం తరుగు, కసూరీ మేథీ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి నార్మల్​గా మూత పెట్టి సుమారు 5 నిమిషాలు పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • మసాలా ఫ్లేవర్​ మొత్తం పనీర్​ ముక్కలకు పట్టి గ్రేవీ చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ పనీర్​ మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Paneer Butter Masala in Cooker
కుక్కర్​లో పనీర్​ బటర్​ మసాలా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పనీర్​ తాజాది అయితే మసాలా రెసిపీ రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఉడికిన టమాటా ముక్కలను స్మాషర్​తో మెదపడం రాకపోతే మిక్సీజార్​లో వేసి పల్స్​ మోడ్​లో ఓసారి తిప్పి దానిని కుక్కర్​లో వేసి మిగతా ప్రాసెస్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

