Paneer Butter Masala in Cooker: పనీర్తో చేసే వంటలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ముఖ్యంగా పనీర్ బటర్ మసాలా అంటే ఇష్టంగా తింటారు. చిక్కటి గ్రేవీతో రుచికరంగా ఉండే ఇది అన్నం, చపాతీ, పరోటా, నాన్ వంటివాటిల్లోకి పర్ఫెక్ట్. అందుకే హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్కు వెళ్లినప్పుడు దీనిని ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో ఈ రెసిపీ చేయాలంటే కాస్త టైమ్ పట్టడంతో పాటు ప్రాసెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ముందుగా గ్రేవీకి కావాల్సిన పదార్థాలు వేయించుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరోసారి తాలింపు వేసి చేయాలి. అయితే మీకు తెలుసా? ఇదంతా లేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా పనీర్ మసాలా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ప్రెషర్ కుక్కర్లో. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ప్రెషర్ కుక్కర్లో పనీర్ మసాలా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ఉల్లిపాయలు - 3
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- టమాటాలు - 3
- బటర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పనీర్ - 100 గ్రాములు
- అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
- కసూరీ మేథీ - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పనీర్ ముక్కలను క్యూబ్స్ లేదా నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, టమాటాలను చిన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. కుక్కర్ హీటెక్కిన తర్వాత నూనె, 1 టేబుల్స్పూన్ బటర్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి. ఆ తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి.
- మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగి రంగు మారిన తర్వాత పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మగ్గించుకోవాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు లైట్గా వేగిన తర్వాత కప్పు వాటర్ లేదా అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి టమాటా మిశ్రమాన్ని ఓసారి గరిటెతో కలపాలి. ఆ తర్వాత స్మాషర్ సాయంతో వీలైనంత మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- టమాటా మిశ్రమాన్ని మెదుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ మిక్స్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి బటర్ వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పనీర్ క్యూబ్స్ వేసి లైట్గా కలర్ మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
- పనీర్ ముక్కలు లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ ముక్కలను ఉడుకుతున్న గ్రేవీ మిక్స్లో వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి అల్లం తరుగు, కసూరీ మేథీ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి నార్మల్గా మూత పెట్టి సుమారు 5 నిమిషాలు పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- మసాలా ఫ్లేవర్ మొత్తం పనీర్ ముక్కలకు పట్టి గ్రేవీ చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ పనీర్ మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పనీర్ తాజాది అయితే మసాలా రెసిపీ రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఉడికిన టమాటా ముక్కలను స్మాషర్తో మెదపడం రాకపోతే మిక్సీజార్లో వేసి పల్స్ మోడ్లో ఓసారి తిప్పి దానిని కుక్కర్లో వేసి మిగతా ప్రాసెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
