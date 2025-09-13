ETV Bharat / offbeat

"పన్నీర్ ఫ్రై" దమ్ బిర్యానీ - రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఇలా ట్రై చేయండి!

నోరూరించే పన్నీర్ దమ్ బిర్యానీ - ఇంట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా?

Paneer Biryani Recipe
Paneer Biryani Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 3:44 PM IST

3 Min Read
Paneer Biryani Recipe : బిర్యానీ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడతారు. చికెన్, మటన్​తో వివిధ రకాలుగా బిర్యానీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో పన్నీర్ బిర్యానీ కూడా ఒకటి. దీనిని రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Paneer Biryani
బాస్మతి బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పన్నీర్ - 200 గ్రాములు
  • బాస్మతి బియ్యం - అర కిలో
  • ఉల్లిపాయలు - ఐదు
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరు
  • నిమ్మకాయలు - రెండు
  • పుదీనా - ఒక కట్ట
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - కొంచెం
  • స్టార్​పువ్వు - రెండు
  • లవంగాలు - నాలుగు
  • యాలకులు - ఐదు
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
Paneer Biryani Recipe
పన్నీర్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 200 గ్రాముల పన్నీర్​ను తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. ఈ క్రమంలోనే రెండు నిమ్మకాయలను తీసుకొని ఓ గిన్నెలో రసం పిండి పక్కన ఉంచాలి. అదేవిధంగా పుదీనా, కొత్తిమీర కడిగి సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే అర కిలో బాస్మతి బియ్యాన్ని బాగా కడిగి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
Paneer Biryani Recipe
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అందులో పన్నీర్ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి రంగు మారేంత వేగనించి ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా లైట్ గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి పన్నీర్ గిన్నెలో వేయాలి.
  • ఇంకోవైపు బియ్యాన్ని ఉడికించేందుకు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్​న్నర నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, స్టార్​పువ్వు, నాలుగు లవంగాలు, ఐదు యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
Paneer Biryani Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ , ఒక అర టీ స్పూన్ ఆయిల్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దొడ్డు ఉప్పు, కొద్దిగా తరిగిన కొత్తిమీరపుదీనా వేయాలి. అనంతరం నానబెట్టిన బియ్యం, కొద్దిగా కాజు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించాలి. బియ్యం కొద్దిగా పలుకుగా ఉన్నప్పుడే స్టఫ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో వేసిన ఉల్లిపాయ, పనీర్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లులి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రెడీ చేసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం, ఒక కప్పు ఆయిల్, టమోటా సాస్, కొద్దిగా పుదీనా, కొత్తిమీర వేయాలి.
Paneer Biryani Recipe
కారం, ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం కొంచెం కసూరి మేతీ, ఒక కప్పు పెరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెజ్ మసాలా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోయాలి.
  • ఆ తర్వాత పన్నీర్ మిశ్రమంలో ఉడికించిన బియ్యంతో పాటు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా, కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా, బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గిన్నెపై మూతపెట్టి పైన బరువు ఉంచాలి. ఇలా 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నె దించుకుంటే వేడివేడి టేస్టీ టేస్టీ పన్నీర్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయినట్లే.

