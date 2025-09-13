"పన్నీర్ ఫ్రై" దమ్ బిర్యానీ - రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇలా ట్రై చేయండి!
నోరూరించే పన్నీర్ దమ్ బిర్యానీ - ఇంట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 3:44 PM IST
Paneer Biryani Recipe : బిర్యానీ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడతారు. చికెన్, మటన్తో వివిధ రకాలుగా బిర్యానీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో పన్నీర్ బిర్యానీ కూడా ఒకటి. దీనిని రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పన్నీర్ - 200 గ్రాములు
- బాస్మతి బియ్యం - అర కిలో
- ఉల్లిపాయలు - ఐదు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరు
- నిమ్మకాయలు - రెండు
- పుదీనా - ఒక కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - కొంచెం
- స్టార్పువ్వు - రెండు
- లవంగాలు - నాలుగు
- యాలకులు - ఐదు
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 200 గ్రాముల పన్నీర్ను తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. ఈ క్రమంలోనే రెండు నిమ్మకాయలను తీసుకొని ఓ గిన్నెలో రసం పిండి పక్కన ఉంచాలి. అదేవిధంగా పుదీనా, కొత్తిమీర కడిగి సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే అర కిలో బాస్మతి బియ్యాన్ని బాగా కడిగి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అందులో పన్నీర్ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి రంగు మారేంత వేగనించి ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి పన్నీర్ గిన్నెలో వేయాలి.
- ఇంకోవైపు బియ్యాన్ని ఉడికించేందుకు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్న్నర నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, స్టార్పువ్వు, నాలుగు లవంగాలు, ఐదు యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ , ఒక అర టీ స్పూన్ ఆయిల్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దొడ్డు ఉప్పు, కొద్దిగా తరిగిన కొత్తిమీరపుదీనా వేయాలి. అనంతరం నానబెట్టిన బియ్యం, కొద్దిగా కాజు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించాలి. బియ్యం కొద్దిగా పలుకుగా ఉన్నప్పుడే స్టఫ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో వేసిన ఉల్లిపాయ, పనీర్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లులి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రెడీ చేసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం, ఒక కప్పు ఆయిల్, టమోటా సాస్, కొద్దిగా పుదీనా, కొత్తిమీర వేయాలి.
- అనంతరం కొంచెం కసూరి మేతీ, ఒక కప్పు పెరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెజ్ మసాలా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోయాలి.
- ఆ తర్వాత పన్నీర్ మిశ్రమంలో ఉడికించిన బియ్యంతో పాటు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా, కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా, బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి.
- అనంతరం గిన్నెపై మూతపెట్టి పైన బరువు ఉంచాలి. ఇలా 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నె దించుకుంటే వేడివేడి టేస్టీ టేస్టీ పన్నీర్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయినట్లే.
